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直播／新冠肺炎疫情 指揮中心下午2時記者會

籌辦罷韓投票 高市選委會添購防疫物資

中央社 / 高雄16日電

罷免高雄市長投票可能在6月中旬舉行，受到新冠肺炎防疫的影響，投開票所規劃量體溫、要求戴口罩等防疫措施，市選委會估計，增購防疫物資約要新台幣500萬元。

高雄市選委會總幹事袁德明今天指出，中央選委會尚未召開委員會議，一旦開會討論通過罷免案，依照選罷法規定，二階連署人名冊經審議通過，經中選會公告罷免成案，要在20至60天內辦理罷免投票。

他表示，市選委會考量辦理選務工作時間倉促，已請區公所預備投開票所場地，並由相關單位協助召募選務人員。

由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，考量投開票人員群聚恐成為防疫破口，袁德明說，選委會規劃添購防疫物資，包括酒精、額溫槍等，並加強環境及使用物資清潔消毒等，估計配合防疫需求物資準備將增加約500萬元支出。

高雄市規劃設立1823處罷免投開票所，召募逾2萬名選務人員，民政局已經編列經費1億1404萬元墊付款送議會審查。

選罷法規定，同意罷免票數要多於不同意罷免票數，且同意票數要達原選舉區選舉人總數的1/4以上；亦即高雄市2018年市長選舉人數228萬1338人計算，要有逾57萬334人同意罷免。

罷免 選委會 高雄市

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