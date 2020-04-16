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屏東「第一鮪」拍出 公斤9000元再破紀錄

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏科大校友、72歲宜蘭企業家鄭金池，以每公斤9000元標得屏東「第一鮪」，他說，除了回饋母校，在疫情嚴峻經濟不景氣當下，更希望帶動魚價，改善漁民生計。記者潘欣中／攝影
屏科大校友、72歲宜蘭企業家鄭金池，以每公斤9000元標得屏東「第一鮪」，他說，除了回饋母校，在疫情嚴峻經濟不景氣當下，更希望帶動魚價，改善漁民生計。記者潘欣中／攝影

今年屏東「第一鮪」本月11日由東港籍漁船「宏吉財號」通報釣獲，13日返港後，東港區漁會確認為活魚上鉤且超過200公斤等資格條件，也是全台第一鮪，今天上午在東港魚市場由縣長潘孟安主持拍賣；因應新冠肺炎疫情，首度不開放民眾進場，改以網路直播，最後由屏科大校友、72歲宜蘭企業家鄭金池，以每公斤9000元標得，再破去年紀錄；他說，除了回饋母校，在疫情嚴峻經濟不景氣當下，更希望帶動魚價，改善漁民生計。

為了防疫，今天拍賣會場管制進出人流、不開放民眾進場，且需戴口罩、量測額溫、消毒等防疫措施，民眾要使用臉書或YouTube搜尋屏東「第一鮪」在線上觀賞拍賣過程；因應防疫採取的嚴格管制措施，也讓今年「第一鮪」拍賣活動成為19年來會場人氣最「冷」的一次，但在主持的潘孟安賣力帶動氣氛下，競標熱度依舊不減。

東港區漁會有關主管說，受疫情影響，魚價全面下滑，進入黑鮪魚汛期，全台「第一鮪」拍賣具指標性意義，原預期今年「第一鮪」拍賣價恐無法超越去年、也是歷年最高價的每公斤8800元價格，還好屏科大校友出身的企業家，以回饋母校的心南下友情標下；因消費疲軟，今年的黑鮪魚後市價格市場並不看好，每隻的均價可能低每公斤千元，憂心漁民和生計受衝擊。

潘孟安說，最近受疫情衝擊魚價下滑，恰逢黑鮪魚汛期，魚市場各攤商或餐廳目前皆有因應疫情規畫宅配或外送方式，東港旅遊食宿業者也祭出如買一送一等的好康優惠配合黑鮪魚季活動，共同提振消費力，讓產業經濟動起來，希望民眾以購買支持漁業，振興相關產業。

區漁會說，持續發燒的疫情除影響「第一鮪」拍賣會形式，連同屏東縣黑鮪魚觀光文化季相關的觀光活動，如原訂5月2日的開幕儀式取消、5月9日的東琉美食大賞（辦桌）「千人宴」，改由外送宅配方式取代，東港海產街河道裝置藝術4月17日亮燈、5月2日至6月28日東琉線候船室外設置「造型夾娃娃機」獎品自己抓則不變。

今年屏東「第一鮪」本月11日由東港籍漁船「宏吉財號」通報釣獲，也是全台第一鮪，今天上午在東港魚市場由縣長潘孟安主持拍賣，最後由屏科大校友、72歲宜蘭企業家鄭金池（右三），以每公斤9000元標得。記者潘欣中／攝影
今年屏東「第一鮪」本月11日由東港籍漁船「宏吉財號」通報釣獲，也是全台第一鮪，今天上午在東港魚市場由縣長潘孟安主持拍賣，最後由屏科大校友、72歲宜蘭企業家鄭金池（右三），以每公斤9000元標得。記者潘欣中／攝影
今年屏東「第一鮪」本月11日由東港籍漁船「宏吉財號」通報釣獲，也是全台第一鮪，今天上午在東港魚市場由縣長潘孟安主持拍賣，田應疫情，會場採梅花座。記者潘欣中／攝影
今年屏東「第一鮪」本月11日由東港籍漁船「宏吉財號」通報釣獲，也是全台第一鮪，今天上午在東港魚市場由縣長潘孟安主持拍賣，田應疫情，會場採梅花座。記者潘欣中／攝影
今年屏東「第一鮪」本月11日由東港籍漁船「宏吉財號」通報釣獲，也是全台第一鮪，今天上午在東港魚市場由縣長潘孟安主持拍賣。記者潘欣中／攝影
今年屏東「第一鮪」本月11日由東港籍漁船「宏吉財號」通報釣獲，也是全台第一鮪，今天上午在東港魚市場由縣長潘孟安主持拍賣。記者潘欣中／攝影

東港 疫情 黑鮪魚

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