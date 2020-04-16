墾丁珊瑚準時產卵大噴發 美麗上演海底星空

墾丁海域珊瑚在每年媽祖生日前後產卵，受墾管處委託的資深潛水教練蔡永春在14日及15日拍攝到墾丁珊瑚大量產卵，10多種珊瑚冒粉紅受精卵，猶如上演海底星空。

墾丁珊瑚在每年媽祖生日（農曆3月23日）前後產卵，有時遇到氣溫較冷或較暖，會延遲或提早，如果在媽祖生日前後沒有大量產卵，就會延後1個月。蔡永春受墾丁國家公園管理處委託觀察珊瑚產卵已20多年，他表示，14日及15日墾丁珊瑚已大量產卵，這幾年墾丁珊瑚產卵都很準時。

今年的4月15日是媽祖生日，墾丁珊瑚產卵14日開始冒大量，昨天量更多，蔡永春在核三廠出水口海底觀察到棘杯珊瑚、表孔珊瑚、角菊珊瑚及多種菊珊瑚產卵，粉紅色、白色、橘色等大量的精卵團集體噴發，漂浮在海裡，猶如海底星空，尤其粉紅色精卵團占多數，海底冒粉紅泡泡，正好呼應著海面上台灣正流行的「粉紅潮」。

潘孟安今天也在臉書分享墾丁珊瑚產卵奇景，他表示，「真的準時報到，每年媽祖生前後，墾丁海底10多種珊瑚會陸續集體產卵，不知道是不是約定好的」「跟上粉紅風潮，粉紅色珊瑚卵佈滿海底，展現春天的生命力。」