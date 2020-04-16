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高市加強邊境防治 揪出54例登革熱陽性反應者

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市衛生，警察及經發三局首長，聯合說明近日登革熱及八大行業防疫抄查成果。記者王昭月／攝影
高雄市衛生，警察及經發三局首長，聯合說明近日登革熱及八大行業防疫抄查成果。記者王昭月／攝影

天氣漸熱，又進入登革熱疫情熱季，高雄市衛生局今早召開記者會表示，目前新冠肺炎疫情雖然發燒，但高雄市在登革熱的防治上也沒有偏廢，3月20起即對登革熱熱區返台進行居家檢疫的民眾及外籍移工漁工等208人進行採血檢驗，有54人呈陽性反映，其中一例出現頭痛、背痛及肌肉痛等疑似症狀，但仍需進一步確認是否確診。

高雄市衛生局長林立人、高雄市警察局副局長王欽源及經發局副局長王宏榮上午連袂召開記者會，說明登革熱防治及酒店舞廳等八大行業擴大聯合稽查進度。

林立人表示，目前全台面臨新冠肺炎威脅，但高雄市對於登革熱的防治亦未偏廢，市長韓國瑜早在2月12即指示加強防治，每周二並列為防登革熱日。

3月19日起中央流行疫情指揮中心宣布禁止外國人入境，高雄市在隔天亦配合針對東南亞登革熱疫區入境的民眾及外籍移工、漁工進行登革熱採血檢驗，至4月15日累計採檢208人，共54人有陽性反應，一人出現頭痛、背痛、肌肉痛等疑似症狀，目前衛生局已在第一時間完成病媒蚊密度調查，並推進後續防治工作，展現高市府防治登革熱的決心

林立人說，目前全國由境外移入的登革熱病例共54例，高雄自今年元月至今共5例，雖比去年同期的110例低，仍不能輕忽。

另中央流行疫情指揮中心宣布4月9日起，全國酒店與舞廳全面停業， 高雄市衛生局鑑此聯合警察局經發局及民政局針對市內酒店舞聽及小吃部、KTV等行業及有女陪待的營業場所擴大稽查。

高雄市警察局副局長王欽源表示，這段期間在轄區共查獲兩家有女子陪侍狀況，已由衛局寄舉發通知書，警察局並進一步透過電腦查詢，所幸並無居家檢疫及居家隔離的人員，目前已依傳染病防治法對業者開罰，罰額3千元到1萬5千元不等。

登革熱 高雄市 衛生局

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