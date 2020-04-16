汛期將至 高市新增防汛預警機制

汛期將至，高雄市水利局日前召開內部防汛整備會議，除盤點抽水站與移動式抽水機組、滯洪池操作應變等措施，更對68處易淹水地區新增降雨預警機制，及透過智慧防汛網新設60支路面淹水感知器，讓民眾及第一線防汛人員能及時應對。

水利局表示，防汛整備會議中，除盤點各項雨汙水在建工程的防汛作為、抽水站與移動式抽水機組的妥善情形、滯洪池操作應變機制、加速區域排水與下水道清疏、汙水廠整備與運作、土石流與崩塌災害的離災措施等，也進一步建立超前預警機制，讓第一線防汛人員有明確啟動時機。

如針對68處易淹水地區新增降雨預警機制，並在尚未完成改善處，評估架設移動式抽水機組待命，或採臨時排水路方式導引。

此外，也透過智慧防汛網新設60支路面淹水感知器，幫助積水初期可立即通報，讓民眾提早安裝防水閘門或堆置沙包，減少財產損失。並針對抽水站抽水量補足並擴大，尤其楠梓右昌低漥地區特別增設4台2CMS沉水泵及1台發電機，並加派專人全時操作。

水利局表示，面對極端氣候，高雄地區常遇到西南氣流、熱帶性低氣壓、午後熱對流等，發展快速且難以預測影響範圍或地區，發生短時強降雨將難以避免積淹水，呼籲民眾改變思維，由不淹水轉為「不怕水淹」，有一定程度的淹水容受力。