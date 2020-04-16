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預估6月罷韓投票 高市選委會：怕太趕，先找人員場地
高雄市部分學校在網站上貼出徵求協助罷免投票人員的告示，上面提到罷免高雄市長韓國瑜案可能6月6日或6月13日投票。高雄市選委會總幹事袁德明表示，中央選委會委員會議還沒有通過罷免投票日，高雄市選委會是擔心作業時間太趕，所以請區公所預借場地和招募人員。
袁德明表示，中選會委員會尚未通過罷免案和投票日期，但如通過，依法60天內要展開投票，高雄市選委會認為60天的作業時間太趕，所以就請區公所先預借場地和招募人員，讓這次的作業（罷免投票）更周全。
中選會明（17日）開委員會議，由於罷韓二階段連署的有效份數已超過選罷法規定的數量，中選會明天的委員會議預計會宣布罷免案成立並確定罷韓投票日。
高雄市選委會表示，這次罷免投票等同市長選舉的作業規模，全市需設1823個投開票所，需要2萬多名投開票所工作人員。
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