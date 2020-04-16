紓困發現金．防疫要口罩 高市議會國民黨團向中央喊話

面對新冠肺炎疫情對各行各業的衝擊，國民黨力主「紓困發現金．防疫要口罩」，高雄議會國民黨團今天上午在議會門口開記者會，向中央政府喊話現在民眾需要的不是「折扣」，是用現金「直接」來解決眼前生活難題；要先滿足國人對口罩的需求，有餘力時再援外。

國民黨籍高雄市議員黃香菽、陳若翠、陳美雅、李雅靜、陳玫娟、王義雄、林義迪、鍾易仲、蔡金晏、曾麗燕、鄭安秝 李眉蓁、李亞築等人上午開記者會，拿出國民黨的紓困版本，請中央政府不要發有消費才可用的酷碰券，可依年繳所得稅的級距來發現金給民眾。

黃香菽表示，國民黨的紓困方案以所得級距為主，有排富，可以照顧1700萬人，民進黨的版本只照顧到300萬人。

陳若翠說，家長為孩子繳學費傷腦筋，政府發了酷碰券，家長還是不能用；現在是紓困，不是振興，發現金的話可讓人民可以支付生活，才可以救民眾燃眉之急。

李雅靜表示，蔡英文總統的口罩國家隊，本來是照顧所有國民，結果大家還在排隊買口罩，根據新聞報導，還有人用高單價賣口罩；做外交的口罩都是免費，人民卻要買。陳玫娟說，請蔡英文總統讓人民可以充分買到口罩，不必去排隊，然後再去做外交。