議會臨時會擬開3天 高市府：尊重並做報告準備

高雄市議會擬定22日起召開3天臨時會，聽取市府有關防疫及產業紓困計畫專案會議，但市長韓國瑜被質疑可能缺席，新聞局長鄭照新今天表示，尊重議會自主，市府做好報告準備。

鄭照新指出，市府採開放態度並尊重議會的自主決定，市府做好隨時向議會報告說明的準備。

市議會定期大會原訂4月16日開議，日前市議會程序委員會以防疫優先決議延後會期，但是不被民進黨接受，民進黨團等在野黨跨黨派提案連署召開臨時會，要求依法開會。

議會已擬定議程計畫22日到24日召開臨時大會針對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防治及產業紓困振興觀光政策聽取市府專案報告。

不過時代力量市議員黃捷在臉書Facebook發文批評臨時會議程只排3天非提案要求的10天，甚至市長韓國瑜也可能不出席議會，令人傻眼。她不滿市議會無限期延後定期大會，也批評「韓國瑜只敢躲在鏡頭後面直播，不敢到議會答詢，市長逃走中的戲碼真的是歹戲拖棚」。

有關韓國瑜可能不列席臨時會的說法，民進黨市議員黃文益接受電話採訪指出，韓國瑜是防疫的總指揮官有責任及義務向議會說明防疫部署措施，不應該缺席臨時會專案報告。

市議會程序委員會將在下午開會討論臨時會議程，屆時臨時會議程是否更動受到關注。