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韓國瑜：支持紓困發現金 且速度要快

聯合報 / 記者王慧瑛楊濡嘉蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜說，紓困就是要做到及時雨的功效，發現金是最實際的做法，許多百姓過得很苦，紓困速度一定要快。本報資料照片
高雄市長韓國瑜說，紓困就是要做到及時雨的功效，發現金是最實際的做法，許多百姓過得很苦，紓困速度一定要快。本報資料照片

國民黨立法院黨團主張編列約1千億元預算，排富後廣發現金對民眾紓困。高雄市長韓國瑜今天也說，支持紓困發現金「看得到、拿得到」，而且速度要快。

近日藍綠陣營為發現金、酷碰券各持己見，國民黨認為應發現金，且已有許多國家如此做。行政院則考量，若發現金恐有民眾會「存起來」不花，將失去刺激消費、振興相關受創產業的目的。

韓國瑜說，紓困就是要做到及時雨的功效，發現金是最實際的做法，許多百姓過得很苦，紓困速度一定要快。

高雄市副市長葉匡時今天上午和觀光局、交通局、經發局、農業局等單位開會，討論第二波紓困振興方案。新聞局長鄭照新說，市府在第一波紓困之後，紓困2.0已預備展開，葉副市長今天召集各局處開第二波紓困振興方案會議，除具體的紓困方案外，也著手規畫「振興1.0」，針對重點和策略產業，及觀光旅宿、會展業，規畫經濟復甦的準備和刺激措施。

行政院長蘇貞昌昨天在臉書發文說「紓困振興有先後，現金酷碰有專攻」，行政院送交立院的追加預算通過後，受疫情影響企業的勞工，每個月將可領 最高2萬薪資補貼，最多3個月。勞保投保2萬4千元以下的自營業者， 一次發3萬現金補貼。這些都是短期紓困，讓有需要的勞工能獲得領現金的實際方案。

蘇臉書中也提到，防疫、紓困、振興三階段，現階段紓困最重要，等到疫情平穩後，政府還會加碼發放多種消費折扣券，刺激景氣、讓產業重上軌道。

韓國瑜 行政院 疫情

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