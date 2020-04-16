協助運輸業紓困 高雄市區監理所展開全面調查

新冠肺炎疫情重創交通運輸業，交通部推動各項防疫紓困政策，高雄市區監理所也對轄區業者展開全面性電話及傳真調查，並組成專案訪視輔導小組，由所長帶領協助業者及融資公司相關申辦文件溝通處理，迅速完成展延利息補貼核撥作業。

高雄市區監理所表示，有些運輸業者受肺炎衝擊生意明顯下滑，融資貸款恐無法繳納，交通部有推出針對營業車輛融資展延利息補貼作業，不過因對於融資作業不清楚，申請意願低落。

為協助業者申請，解決燃眉之急，高雄市區監理所近日對轄區業者展開全面性電話及傳真調查，對於業者的需求反應也組成專案訪視輔導小組，針對第一輪調查結果有需求的業者，由所長陳崑山帶領各主管及相關人員等分批前往業者及融資公司說明輔導及溝通協調，幫助業者及融資公司處理申辦文件，迅速完成展延利息補貼核撥作業。

高雄市小客車租賃商業同業公會理事長陳宏榮說，高市所協助業者並陪同赴融資公司接洽融資展延事宜，雖然補貼金額額度不多，但積極的態度，讓業者感到溫暖。

高雄市區監理所表示，近日交通部所推出的各項防疫補助措施，在高市所全員動員協助辦理下，已陸續核准逾20個產業轉型培訓課程，並已有9個場次開課完成，報名上課人數已逾3千人，對於提供防疫物資補助費用等請領，也均以最速方式辦理撥款。