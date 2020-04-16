大陸消費市場逐步恢復 南部鳳梨陸續出貨

台灣南部鳳梨逐漸進入盛產期，農友都很擔心受新冠肺炎疫情影響，大陸市場會明顯萎縮。近年來為農友努力開拓大陸市場的國民黨台南市黨部主委謝龍介說，大陸消費者買氣逐步恢復中，台灣鳳梨已陸續出貨，但較去年少，會努力和通路商接洽，為農民爭取訂單。

謝龍介說，屏東天氣較熱，鳳梨收成較早，目前出口大陸的鳳梨，以屏東地區居多。接下來，高雄、台南、嘉義也要進入盛產期，希望大陸的市場能趕快復甦，讓鳳梨不致因出口量減而造成內銷過剩，價格跌。

謝龍介說，去年銷大陸鳳梨約有兩千貨櫃，也因為台灣的鳳梨品質好，受到消費者喜愛，另蓮霧、釋迦也是如此，因此目前蓮霧、釋迦都仍維持穩定的出口量。而鳳梨就要進入盛產期，此時不管是金鑽鳳梨、釋迦鳳梨、香水鳳梨都好吃。

鳳梨隨陽光、雨量、土壤礦物質不同，甜度、風味都不同，雨後甜度會降低，因此農友都會兩天後，等甜度恢復再採收；若連續下雨，但鳳梨已成熟，就不得不採收，甜度就會降低。謝龍介說，大陸通路商也會選「在欉紅」，雖然上架時間較短，但風味好，消費者喜愛，價格也較高。

謝龍介表示，台灣鳳梨在大陸有一定的市占率，之前因疫情影響，居民不敢上街購物，現在消費行為已逐步上升，會盡力幫農友找通路，把鳳梨賣出去，以免1年多來的努力白費。