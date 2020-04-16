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高市資源回收兌換活動每雙月17（一起）日 可換生活品

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市「一起愛回收一起愛地球」活動回收兌換項目，廢乾電池、鈕扣型電池、日光燈管燈泡、廢農藥瓶、廢玻璃瓶、廢電扇、廢鍵盤等。記者徐如宜／攝影
高雄市「一起愛回收一起愛地球」活動回收兌換項目，廢乾電池、鈕扣型電池、日光燈管燈泡、廢農藥瓶、廢玻璃瓶、廢電扇、廢鍵盤等。記者徐如宜／攝影

高雄市環保局表示，今年資源回收兌換活動已開始，市民可於4月、6月、8月、10月、12月每雙月的17日，到高雄市37處清潔隊參加回收兌換活動享好康。宣導品包括環保衛生紙、堆肥土、洗潔精、洗衣精、飲料袋等日常生活用品，數量有限，換完為止。

環保局環境環生管理科長呂世圳表示，「一起愛回收一起愛地球」活動回收兌換項目，主要為家庭中常見的資源回收物，如乾電池及鈕扣電池，因體積小，且含有害物質如汞、鉛等，隱藏在電子零件中不易回收；日光燈管、燈泡如保存不當而破損，導致不慎吸入汞蒸氣，會造成慢性汞蒸氣中毒病症；廢玻璃瓶易因隨意棄置而造成環境髒亂、成為積水容器，而影響環境衛生。期盼透過回收宣導活動，除提升市民垃圾全分類觀念，並達成資源回收循環再利用目的。

回收兌換活動訂於4月起每雙月的17日，是取諧音「一起」的意思，如遇假日則順延。活動期間民眾可拿額定數量的廢乾電池、鈕扣型電池、日光燈管燈泡、廢農藥瓶、廢玻璃瓶、廢電扇、廢鍵盤及廢筆電（不含平板）等回收物，前往各區清潔隊或指定地點兌換宣導品，宣導品包括環保衛生紙、堆肥土、洗潔精、洗衣精、飲料袋等日常生活用品，數量有限，換完為止。

環保局提醒民眾，這次回收兌換活動僅限於活動當日及地點可供兌換，相關資訊可至高雄市環保局網站首頁活動專區http://www.ksepb.gov.tw/Messages，或資源回收資訊網http://recycle.ksepb.gov.tw/查詢。

衛生紙 資源回收 高雄市

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