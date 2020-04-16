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台東關山鎮天后宮匯集信眾愛心 捐贈消防局救災警備車

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣關山鎮天后宮，因應疫情暫停相關遶境等慶祝媽祖誕辰活動，並匯集信眾愛心購買1輛消防救災警備車，捐贈給消防局。記者尤聰光／翻攝
台東縣關山鎮天后宮，因應疫情暫停相關遶境等慶祝媽祖誕辰活動，並匯集信眾愛心購買1輛消防救災警備車，捐贈給消防局。記者尤聰光／翻攝

今年受到新冠肺炎疫情影響，台東縣關山鎮天后宮暫停相關遶境等慶祝媽祖誕辰活動，並匯集信眾的愛心購買1輛消防救災警備車，昨捐贈給消防局，感念警、義消人員救災與防疫辛勞。

關山鎮天后宮主任委員方瑞清表示，管理委員會早在2月間決定暫停相關遶境等慶祝媽祖誕辰活動，經開會決議捐贈消防救災警備車，希望將信眾捐獻的每分錢發揮最大貢獻，並在車側印上Q版媽祖圖騰作為紀念。

捐贈儀式簡單隆重，方瑞清代表廟方致贈，並由消防局搶救科長林信宏代表受贈，包括關山鎮長戴文達、議員陳宏宗等貴賓參加見證。

消防局關山大隊長孫揚文表示，獲贈消防救災警備車，能增加救災防災能量，期望未來在各項任務中，發揮更大功能，造福更多關山鄉親，並藉此拋磚引玉，盼有更多善心人士共襄盛舉。

媽祖 遶境 天后宮

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