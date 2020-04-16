台東關山鎮天后宮匯集信眾愛心 捐贈消防局救災警備車

網路知名大胃王正妹、有「膽固醇女王」之稱的「邵阿咩」，外表亮麗、身材纖細，卻能吃下巨無霸大餐，讓人驚嘆；她不只有驚人的胃容量，也有音樂才華，是能彈、能唱的駐唱歌手，長期關心流浪動物，救援過不少浪浪。

2020-04-15 22:26