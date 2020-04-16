民生醫院與育英醫專攜手 將老人照護人才直送職場

高齡社會到來，老人照護人力需求高，高雄市立民生醫院為此與育英醫護管理專科學校產學合作，建置「帶薪實習」產學合作模式，提早預約投入老人照護產業的優質人力，實習期間薪資上看3萬，幾乎等於在職員工。

民生醫院院長顏家祺昨與育英醫專校長蔡榮順簽約，展開院校合作夥伴關係，將供應帶薪實習機會，提前培育學子成為長照工作所需人才，進而解決老人照護人力短缺問題。

雙方簽約後，育英醫專老人服務事業管理科學生可到民生醫院實習，擁有照顧服務員證照的同學，比照編制內員工給予月薪與相關福利，讓優秀的學生，能專心培養技能。

民生醫院院長顏家祺院長表示，因應長照2.0政策，民生醫院在ABC級據點也扮演一定的推動角色，這次與學校攜手合作，盼讓優秀的學生直接到職場學習，以後並直接任用，讓育才端與用人單位達到完美的鏈結。