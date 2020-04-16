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影／墾丁珊瑚繁殖大爆發 海底星空美得讓人快窒息

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
一年一度墾丁珊瑚排精卵的海底自然奇觀，在農曆3月23日「媽祖生」前後幾天進入高峰，每晚都有數種珊瑚不約而同釋精、排卵。圖／台灣潛水公司提供
一年一度墾丁珊瑚排精卵的海底自然奇觀，在農曆3月23日「媽祖生」前後幾天進入高峰，每晚都有數種珊瑚不約而同釋精、排卵。圖／台灣潛水公司提供

一年一度墾丁珊瑚排精卵的海底自然奇觀，在農曆3月23日「媽祖生」前後幾天達到高峰，每晚都有數種珊瑚不約而同釋精、排卵，專程來觀賞的潛客晚上下到海裡，打開燈光，海底盡是在海中緩緩漂浮的精、卵和精卵束，宛如滿天星斗又如海中飄雪，壯觀又浪漫的畫面讓潛客大飽眼福，潛客情不自發出「美得讓人快窒息」的讚嘆。

昨天農曆3月23日媽祖生日的前後幾天，正值台灣南部珊瑚產卵的高峰時間，因新冠肺炎疫情在全球蔓延，墾丁國家公園珊瑚保育周活動取消，有不少潛客不願錯過墾丁珊瑚排卵年度的海底自然奇觀，專程到墾丁下海觀賞；墾管處也選在核3廠出水口和眺石海洋資源保護區2處海域，監測記錄今年的珊瑚繁殖狀況。

「大量的珊瑚卵入夜後在海中大量噴發，如同海底星空，蔚為奇觀！」台灣潛水公司總監陳琦恩說，連續幾天帶潛客下到核3廠出水口海域，發現多種珊瑚不約而同釋卵、排精或精卵束，海底漂散著粉紅色、白色珊瑚卵或精卵束，讓人情不自禁讚嘆：「畫面美得快讓人窒息！」。

他說，雌雄同體珊瑚會排放同時含有精子和卵子的「精卵束」，雌雄異體則分別排放卵和精。精卵在大海中漂浮結合，著床後成長為新珊瑚體；漂流的珊瑚精卵存活率極低，因此珊瑚採集體大量釋放的「卵海戰術」，以增加受精機會與存活機率。

他說，珊瑚的受精、生存與生長需良好的海洋環境，「台灣能看見如此澎湃的海底星空，太幸福了」；想一睹風采的潛水員需有夜潛資格，保持良好的中性浮力，避免在欣賞過程中傷害生態。

珊瑚學者樊同雲說，珊瑚生殖活動的調控機制仍不是很清楚，研判和水溫、月亮引力引發的海水漲退潮有關，滿月至下弦月的海水較平靜，最適合每殖，日夜交替決定珊瑚的啟動訊號，台灣各地的珊瑚繁殖時間不同，北部較南部約晚一至兩個月。

一年一度墾丁珊瑚排精卵的海底自然奇觀，在農曆3月23日「媽祖生」前後幾天進入高峰，每晚都有數種珊瑚不約而同釋精、排卵。圖／台灣潛水公司提供
一年一度墾丁珊瑚排精卵的海底自然奇觀，在農曆3月23日「媽祖生」前後幾天進入高峰，每晚都有數種珊瑚不約而同釋精、排卵。圖／台灣潛水公司提供
一年一度墾丁珊瑚排精卵的海底自然奇觀，在農曆3月23日「媽祖生」前後幾天進入高峰，每晚都有數種珊瑚不約而同釋精、排卵。圖／台灣潛水公司提供
一年一度墾丁珊瑚排精卵的海底自然奇觀，在農曆3月23日「媽祖生」前後幾天進入高峰，每晚都有數種珊瑚不約而同釋精、排卵。圖／台灣潛水公司提供
一年一度墾丁珊瑚排精卵的海底自然奇觀，在農曆3月23日「媽祖生」前後幾天進入高峰，每晚都有數種珊瑚不約而同釋精、排卵。圖／取自戴昌鳳臉書
一年一度墾丁珊瑚排精卵的海底自然奇觀，在農曆3月23日「媽祖生」前後幾天進入高峰，每晚都有數種珊瑚不約而同釋精、排卵。圖／取自戴昌鳳臉書

珊瑚 墾丁 媽祖

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