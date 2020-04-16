疫情讓藝文演出急凍！高雄「小劇場」徵件加碼紓困

新冠肺炎疫情嚴峻，各地演藝團隊演出機會銳減。高雄市文化局表示，備受高雄市演藝團隊關注的「2021春藝小劇場徵選計畫」，將於5月公開徵件，今年小劇場徵件期程不僅提前2個月開跑，更新增「正港小劇場徵選計畫」，入選團隊數量與補助總金額翻倍成長，希望也能幫藝文團體紓困。

文化局表示，這兩個徵選計畫限定高雄在地立案演藝團隊投件，入選隊數最多可達18團，補助金額總數最高660萬元，審查後，入選團隊只要完成計畫書修正與簽約手續，就可領到第一期補助款（40%）。文化局希望藉此讓團隊有較充裕的時間與資源，進行舞台設計、排練、行銷等前置作業，蓄積藝文能量。

「春藝小劇場」系列徵選對象為在高雄立案滿1年的演藝團隊，須有售票公演經驗，且一年內曾在高雄辦理演出，預計徵選4至6團，每案補助50萬元，將安排於2021高雄春天藝術節首演。「正港小劇場」系列則不限團隊年資，預計徵選8至12團，每案補助20萬至30萬元，安排於明年1、2月或7、8月演出。

文化局表示，105年開始推出的春藝小劇場系列節目，以40萬元到50萬元不等的補助款遴選優質作品，包括戲劇、馬戲、舞蹈、音樂至跨領域展演形式。至今已扶植19組團隊、超過60場演出，累積上萬人觀賞的佳績。

高雄市2021小劇場系列演出團隊徵選收件期間，從5月1日起至6月1日下午5時截止，參選團隊須至高雄市表演藝術花園http://art-garden.khcc.gov.tw/進行線上申請，詳細資訊可查閱文化局官網「最新消息」專區，文化局表演產業中心洽詢電話07-2225136轉8337。