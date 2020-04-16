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高雄無薪假765人 職業運將尋找救命錢

聯合報 / 記者蔡孟妤徐如宜／高雄即時報導
駕駛參加培訓課程，每月最多可上120小時，每小時可領158元，等於1個月最高可領1萬8960元，可連續上6個月，可領11萬3760元。圖／高雄市區監理所
駕駛參加培訓課程，每月最多可上120小時，每小時可領158元，等於1個月最高可領1萬8960元，可連續上6個月，可領11萬3760元。圖／高雄市區監理所

高雄市疫情衝擊造成的無薪假人數上升到44家、765人，以餐飲業、旅宿業、觀光運輸業占大宗。觀光業一片低迷，遊覽車運將收入，參加培訓領「救命錢」。高雄市區監理所開辦培訓課程從4月至9月上課，反應踴躍，半個月共有3050人報名，每月最高可領1萬8960元，可連續上半年。柯姓司機說，收入大減三分之二，眼看就要斷炊，培訓領補助是及時雨。

高雄市勞工局統計，到4月15日止，高雄市因各種景氣因素通報且仍實施或預計實施無薪休假的事業單位有45家、勞工人數計783人。

其中有44家事業單位是受新冠肺炎疫情影響通報實施無薪假，勞工人數765人。

疫情讓許多人「薪」情難過，高雄柯姓男子在遊覽車公司當駕駛資歷6年，是家中經濟支柱，有父母、兒女要扶養，算是「夾心中年」的典型。

受到新冠肺炎疫情影響，柯姓男子能出門工作的趟次銳減，他形容「幾乎就是停擺的狀態」，收入大減近三分之二，已日不敷出，心裡有塊重石壓著，怕家庭生計難以為繼。經雇主、同業告知，柯男參加交通部的轉型培訓紓困方案，一方面增加收入，也善用時間增強職能。

高雄市區監理所表示，駕駛參加培訓課程，每月最多可上120小時，每小時可領158元，等於1個月最高可領1萬8960元，可連續上6個月，可領11萬3760元。

高雄市區監理所說，培訓課程是4至9月上課，報名相當踴躍，短短不到半個月，有3050人報名參加，分為22場次課程，從4月6日開始，目前已上過9場次的課。

培訓要兼顧防疫，每場課程空間內不超過80人，採梅花座，有的課程在監理所內，有的由相關公協會安排在外面場地。上課內容包括產業升級與服務轉型準備、數位及精準行銷、安全提升與旅客保障等，監理所也會派人稽查上課情況。

給補助的方式也盡量簡化，高雄市區監理所說，如個人計程車司機參加，上完課後直接發現金給參加者；若是公協會或業者集體報名參加，就發錢給公協會或業者，再由公協會及業者發給駕駛。

遊覽車駕駛柯姓男子參加交通部的轉型培訓紓困方案，一方面增加收入，也善用時間增強職能。圖／高雄市區監理所
遊覽車駕駛柯姓男子參加交通部的轉型培訓紓困方案，一方面增加收入，也善用時間增強職能。圖／高雄市區監理所

高雄市 疫情 新冠肺炎

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