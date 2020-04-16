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發現金或發酷碰券？ 高市議員郭建盟獻策：可因人設事

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員郭建盟建議如要救消費經濟，可以用「所得」為據，「因人設事」來分發現金或酷碰券。圖／本報資料照
高雄市議員郭建盟建議如要救消費經濟，可以用「所得」為據，「因人設事」來分發現金或酷碰券。圖／本報資料照

救消費經濟，到底是發現金好、還是發酷碰券比較好？藍綠立委為了這個紓困問題吵翻天。民進黨籍高雄市議員郭建盟認為這兩種方式各有利弊，建議「因人設事」，政府可以用「所得」為憑來發，一定所得以下的民眾發放現金應急，其他民眾發放酷碰券誘發消費動機刺激經濟，但要應避免引發適用對象被標籤化的爭議。

郭建盟說，發現金的好處是能立即支援經濟弱勢族群必要生活開支，避免發生斷炊憾事；壞處是，疫情重擊經濟的預期心理，多數民眾恐將錢存起來，達不到刺激消費效果。

他表示，發酷碰券，好處在能誘發經濟能力中上民眾消費，透過乘數效果刺激經濟成長；壞處是經濟弱勢連日常生活都有困難，幾乎不會考慮使用。

他綜合前述利弊，建議可對一定所得以下民眾發放現金應急，而對其他民眾發放酷碰券，誘發消費動機刺激經濟；如此「因人設事」的策略，可望同時達成紓困與刺激經濟的目的，惟實施時應避免引發適用對象被標籤化的爭議。

疫情 民進黨

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