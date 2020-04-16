即時短評：6月罷韓投票 綠力逼韓國瑜列席備詢為助罷

高雄市議會程序委員會今天下午將開會討論臨時會議程，中央選舉委員會明（17）日預計宣布罷免高雄市長韓國瑜案成立並宣布罷免投票日，高雄市選委會預估投票日不是6月6日就是6月13日。如果罷韓投票日之前，高雄市議會未開定期大會，將面臨綠營不斷連署提案開臨時會，「逼」韓國瑜到議會備詢，勢必紛亂，直到罷免投票結束。綠在監督市政的表象背後有「助罷」的動機。

發起罷韓的網路社群和團體送出二階連署的時間，應該是精算過高雄市議會開定期大會時間、可能吸引大批大專以上學生投票的時間，但遇上新冠肺炎疫情，全世界防疫，高雄市議會一面以地制法規定的每半年開會一次為本，一方面以防疫考量，延後本來要今天（4月16日）開定期大會的時程，只要在6月底之前開會即可。如果罷免投票定在6月6日或13日，定期大會都可能延過這個日期開，支持罷韓的泛綠議員想在定期大會中「幫助」罷韓團體、讓韓國瑜難看，就無法如願，議會民進黨團現在改打臨時會牌，是可以讓韓國瑜到會列席，達到從議會質詢中拉高罷韓聲量的目的。

國民黨團居議會多數，也有友好的無黨籍議員，可是在臨時會的相關規定下，也得照規定召開；對於民進黨團、時力議員提出的開臨時會案，國民黨團不一定支持開足10天，但仍要召開，韓國瑜也必須依議程到會列席。

如果罷免投票日確定，在定期大會開會日程未定的情況下，民進黨很可能「持續」連署提案促開臨時會，以每隔幾天開一次臨時會的方式，讓韓國瑜和市府團隊到會備詢，「化整為零」，在罷免投票之前保持批判韓團隊的熱度，全力「助罷」。

議會開會，韓國瑜列席，大眾應該有機會從韓國瑜和高雄市政府相關局處的報告中了解韓團隊一年多來的施政成果，但可以相信的是，民進黨議員不會給韓國瑜這樣的機會，應該會反面批判韓團隊作為，助發起罷免團體顯現所謂的罷免「合理性」。

可以預料的是，在罷免投票之前，高雄市議會將不會有「好好防疫」的空間和時間，將會有一次又一次的臨時會提案促開臨時會。

藍綠在定期大會、臨時會過的招，不是為市政，是政治，是為罷免案的角力，市政推動得靠邊站。這絕不是高雄市民所樂見，也不利高雄市的發展。