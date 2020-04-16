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高雄市藍綠角力 議會程序委員會下午確定臨時會議程

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議會程序委員會下午開會決定臨時會議程。圖／本報資料照片
高雄市議會程序委員會下午開會決定臨時會議程。圖／本報資料照片

28位高雄市議員連署促開高雄市議會開臨時會，議會程序委員會下午開會討論，可能21日或22日開議，開3天或4天，高雄市長韓國瑜預計列席報告。這次臨時會結束之後，如果議會定期大會日程仍未定，民進黨團不排除再次連署提案，再促開一次臨時會。

議會人員表示，今天下午程序委員會，會討論臨時會開會期程、天數、內容，目前是以議員提案有關高雄市政府防疫、紓困、振興觀光產業、經濟等的專案報告為主。

提案促開臨時會的民進黨團認為韓國瑜是高雄市防疫最高指揮官，市府各項紓困、振興經濟方案的最後決策者，理應列席報告，不是由局處首長到會備詢。國民黨團方面也有請韓國瑜列席報告的準備。

高雄市議會程序委員會7日決議配合中央防疫指示，延後定期大會開議日程，待疫情趨緩時決定定期大會開會日。此被綠營說是「無限期延開」。議會和國民黨團都強調，不是無限期延開，依地制法規定，直轄市議會每半年開一次定期大會，上半年的定期大會一定要在6月底前召開，這次也一樣，一定要在6月底之前開，除非中央為防疫有全台一致的規定。

高雄市 韓國瑜 民進黨

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