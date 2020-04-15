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高市4區長異動 Wecare高雄批評市府是為反罷免

中央社 / 高雄15日電

高市府今天發布大樹區等4名區長人事異動，罷韓公民團體Wecare高雄發文指出，市府是「把握人事權凍結前黃金48小時、韓國瑜大動人事拚反罷免」之舉。

高市府新聞局長鄭照新回應，因為大樹區長陳進雄退休，人事異動是正常的調動，盼勿因政治因素影響市府的基本用人權，只會阻礙市政發展，不值得。

民進黨高雄市議員高閔琳等人日前指出，「罷免已成事實 市府進入看守」，依據公務人員任用法第26-1條規定「民選首長自罷免案宣告成立之日起至罷免投票結果公告之日止、不得遷調人員」，呼籲市長韓國瑜不能輕舉妄動任意遷動市府人事。

市府今天發布大樹區等4名區長職務調整並聲明秉持審慎態度，綜合考量相關人員服務績效與經歷專長予以任用，希望藉職務歷練讓區長瞭解各區業務與特色，將來可以增進各區業務與特色。

針對市府這波人事異動，Ｗecare高雄於臉書Facebook貼文指出，日前市議員質疑外傳市府趕在人事凍結前將大幅度調動人事，當時鄭照新說是空穴來風；事隔數日，經查證果然市府人事處網站有人事異動。

Ｗecare質疑是市府「把握人事權凍結前黃金48小時、韓國瑜大動人事拚反罷免」之舉。

據指出，中央選委會排訂17日召開委員會議討論罷韓案二階連署書名冊並會在委員會議結束後做結果說明。由於高雄市選委會主委陳雄文7日宣布罷免案二階連署過關，預料中選會17日也會宣布連署通過、罷免案成立，被罷免人就能依法提出答辯書；至於當天委員會議是否會討論罷免投票日，備受關注。

依照選罷法規定，中選會公告2階罷免成案後，要在20至60天內辦理罷免投票。公民團體預估罷免投票時間可能是6月13日。

罷免 韓國瑜 投票

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