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診所配發的隔離衣「產地」令人傻眼 衛生局：符合標準

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
隔離衣被質疑材質太薄。圖／取自臉書
隔離衣被質疑材質太薄。圖／取自臉書

新冠疫情爆發後，基層醫療診所也擔任守護疫情第一道防線，中央疾管局除分配口罩外，最近也分給每家診所3件隔離衣，有開業診所醫師發現是「Made in China」中國大陸製，有點傻眼，且材料很薄，背後還有裂縫不是全部密合；台南市衛生局表示，之前有醫院反映隔離衣材質似乎和以往不同，有詢問衛福部答覆是每個國家產出隔離衣可能有所不同，但都是符合國家檢驗標準。

台南一名謝姓診所醫師拿到隔離衣就在臉書貼文指是「薄如蟬翼」，還是「有裂縫」，質疑這種品質怎麼出得了門？有人認為很像超商賣的黃色輕便雨衣；有護理師認為和在大醫院服務時用的不一樣，很薄很脆弱，穿脫很怕扯破；但也有醫護說，後背的裂縫不是瑕疵，是方便往前拉就可以撕開脫掉。

對於隔離衣產地標示「Made in China」，台南市衛生局說，之前向衛福部查證回覆說是向美國採購的，並強調衛福部不可能採購不符合規格的隔離衣，目前防疫物資都是中央統一分配，台南市有1千多家診所，透過醫師公會依規定的數量分配給會員診所。

台南市醫師公會理事長陳相國說，現在隔離衣是有錢也買不到，疾管局能夠發下這一批給診所已經不容易，材質薄但能防水，是屬於一次性拋棄用的隔離衣。

陳相國指出，防疫資源永遠都不夠，但努力在增加中，疾管局發放的口罩已增加到每間診所每周80片，每位醫護每天平均有1、2片，加上已發兩批N95口罩各3片，第3批也快發放，公會也採購面罩每間診所送一個，並協助會員採購隔離衣，現在病人都要量體溫，酒精噴手及戴口罩才能進入診所，在未爆發社區大規模傳染前，目前基層醫護防疫物資應足以應付需求。

隔離衣標示是中國大陸製造。圖／取自臉書
隔離衣標示是中國大陸製造。圖／取自臉書
隔離衣被質疑材質太薄。圖／取自臉書
隔離衣被質疑材質太薄。圖／取自臉書
台南市醫師公會發放給會員診所的防疫物資。圖／台南市醫師公會提供
台南市醫師公會發放給會員診所的防疫物資。圖／台南市醫師公會提供

口罩 醫師 衛生局

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