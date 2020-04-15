診所配發的隔離衣「產地」令人傻眼 衛生局：符合標準

新冠疫情爆發後，基層醫療診所也擔任守護疫情第一道防線，中央疾管局除分配口罩外，最近也分給每家診所3件隔離衣，有開業診所醫師發現是「Made in China」中國大陸製，有點傻眼，且材料很薄，背後還有裂縫不是全部密合；台南市衛生局表示，之前有醫院反映隔離衣材質似乎和以往不同，有詢問衛福部答覆是每個國家產出隔離衣可能有所不同，但都是符合國家檢驗標準。

台南一名謝姓診所醫師拿到隔離衣就在臉書貼文指是「薄如蟬翼」，還是「有裂縫」，質疑這種品質怎麼出得了門？有人認為很像超商賣的黃色輕便雨衣；有護理師認為和在大醫院服務時用的不一樣，很薄很脆弱，穿脫很怕扯破；但也有醫護說，後背的裂縫不是瑕疵，是方便往前拉就可以撕開脫掉。

對於隔離衣產地標示「Made in China」，台南市衛生局說，之前向衛福部查證回覆說是向美國採購的，並強調衛福部不可能採購不符合規格的隔離衣，目前防疫物資都是中央統一分配，台南市有1千多家診所，透過醫師公會依規定的數量分配給會員診所。

台南市醫師公會理事長陳相國說，現在隔離衣是有錢也買不到，疾管局能夠發下這一批給診所已經不容易，材質薄但能防水，是屬於一次性拋棄用的隔離衣。