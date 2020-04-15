遭強颱重創倒塌的天后宮牌樓 選「媽祖生」揭牌重現
3年多前的強颱「莫蘭蒂」，挾帶17級的最大陣風橫掃金門，強風將金門天后宮的牌樓吹倒，就連當時的行政院長林全到金門視察災情，還特別到場踏勘，躍上新聞版面；經過將近1年半的整修，天后宮牌樓選在今天「媽祖生」的日子正式揭牌，重現昔日氣勢門面。
位在金城鎮石雕公園旁的的天后宮牌樓，在莫蘭蒂颱風時，因遭強風吹襲，坍塌折廢，斷柱頹圮只剩骨架的畫面，讓不少民眾心驚驚，並見識到颱風的強大威力。
這項工程在颱風隔年，由縣府建設處籌措經費，商洽金城鎮公所統攬全盤工程；全案歷時1年4個月的時間，並在109年4月完工。天后宮牌坊在今天舉行揭幕儀式，由天后宮管理委員會主委林長獻、金門縣長楊鎮浯、金門縣議長洪允典、金城鎮長李誠智等人共同揭幕。
林長獻感謝金門縣府與金城鎮公所的支持協助，才讓牌樓順利重建。林長獻說，重建後的牌樓氣勢磅薄，也增添了天后宮的威嚴。
金城鎮長李誠智表示，為彰顯媽祖功德，牌樓復建工程之復建方案規劃以四柱三間五樓形制，並以傳統石構工法，以傳達媽祖聖跡典故。復建過程經金門縣政府、金城鎮公所暨天后宮眾執事，敬慎協同，奮力盡心。
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