金門縣長楊鎮浯致贈防疫物資 為醫事人員加油打氣

新冠肺炎疫情增溫，衛生福利部金門醫院、藥局及衛生所等堅守崗位的第一線工作人員相當辛勞，金門縣長楊鎮浯今天特別致贈防疫酒精、護目鏡及餐盒等物資並為他們加油打氣，楊鎮浯表示，因為有他們的努力，我們才能夠維持目前零疫情的狀況。

有感於防疫期間，相關人員的辛勞， 楊鎮浯特別在今日下午前往金門醫院致贈金門縣政府防疫酒精36箱、護目鏡400支及餐盒，之後隨即赴金門縣藥師公會、金寧鄉衛生所慰勞，並由藥師公會王俊傑理事長、金寧鄉衛生所吳國斌主任代表接受水果禮盒一批，感謝這段期間，他們協助口罩販售的辛勞。

楊鎮浯表示，從疫情延燒以來，最辛苦的都是第一線的同仁，雖然說疫情現在還是在持續當中，但是金門整體的狀況算是相對平穩，這要特別感謝第一線的醫護同仁，因為有他們的努力，才能維持零疫情的狀況。

縣府也表示，金門共10家健保藥局及5家衛生所，自2月6日起開始配合政府政策販售實名制口罩，不辭辛勞無私奉獻，感謝地區藥師犧牲休息時間協助銷售口罩，讓民眾可以持健保卡就近在健保藥局及衛生所購買到口罩。

縣府也再次感謝第一線付出的工作人員，提醒民眾購買口罩時，能多給予他們支持及鼓勵，並尊重各藥局及衛生所的販售規定，防疫期間多點同理心及互相體諒。