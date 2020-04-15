金門縣長楊鎮浯致贈防疫物資 為醫事人員加油打氣
新冠肺炎疫情增溫，衛生福利部金門醫院、藥局及衛生所等堅守崗位的第一線工作人員相當辛勞，金門縣長楊鎮浯今天特別致贈防疫酒精、護目鏡及餐盒等物資並為他們加油打氣，楊鎮浯表示，因為有他們的努力，我們才能夠維持目前零疫情的狀況。
有感於防疫期間，相關人員的辛勞， 楊鎮浯特別在今日下午前往金門醫院致贈金門縣政府防疫酒精36箱、護目鏡400支及餐盒，之後隨即赴金門縣藥師公會、金寧鄉衛生所慰勞，並由藥師公會王俊傑理事長、金寧鄉衛生所吳國斌主任代表接受水果禮盒一批，感謝這段期間，他們協助口罩販售的辛勞。
楊鎮浯表示，從疫情延燒以來，最辛苦的都是第一線的同仁，雖然說疫情現在還是在持續當中，但是金門整體的狀況算是相對平穩，這要特別感謝第一線的醫護同仁，因為有他們的努力，才能維持零疫情的狀況。
縣府也表示，金門共10家健保藥局及5家衛生所，自2月6日起開始配合政府政策販售實名制口罩，不辭辛勞無私奉獻，感謝地區藥師犧牲休息時間協助銷售口罩，讓民眾可以持健保卡就近在健保藥局及衛生所購買到口罩。
縣府也再次感謝第一線付出的工作人員，提醒民眾購買口罩時，能多給予他們支持及鼓勵，並尊重各藥局及衛生所的販售規定，防疫期間多點同理心及互相體諒。
據了解，此次的護目鏡，是由國民黨中央委員陳麗旭及德隆成衣製服企業有限公司董事長楊順堯促成，再由台南市守望相助大隊長宋俊明捐贈縣府。
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