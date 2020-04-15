金門海木耳首次開賣 不到5分鐘搶光光

在日本稱為「長壽菜」的海木耳，吃起來的口感與海帶相似，金門縣水產試驗所經過多次試驗，終於將「海木耳」成功規模化，今天首次開賣，由於產量僅有100斤左右，加上價格比市價便宜一半，引起民眾排隊搶購，短短不到五分鐘就被搶購一空，讓工作人員也嚇了一跳。

水試所指出，「海木耳」為海洋中的一種藻類，外型叢生花瓣狀，像一朵牡丹花，在日本稱為「長壽菜」，其蛋白質含量高於銀耳及黑木耳，纖維質含量高於豆類、五穀類、蔬果類，且富含礦物質鈣、磷、鉀、鎂、鋅、鐵、硒、維生素E、不飽和脂肪酸EPA及人體必需的胺基酸，是高纖美味的好食材。

海木耳吃起來的口感相似於海帶，且海藻擁有陸域上蔬果所沒有的海洋中微量元素及各式各樣的海藻多醣，海藻多醣具有絕佳的抗氧化能力，防止細胞老化，清除體內自由基，多吃海藻，有助於維持人體的基本新陳代謝，增加身體的免疫力。

水試所技工楊力橋表示，海木耳目前只有台灣東部的台肥、中油的綠能廠、澎湖等地有養殖；金門經過初步試驗後，發現成長力高達六倍，楊力橋近一步說明，例如接種500克苗，一個月後約可產出3至4公斤，相較澎湖的一倍還有中油的成長速率而言，高上很多。目前台灣的市價約一台斤300元左右，水試所此次一斤（500公克）只賣150元，讓民眾嚐鮮