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高雄市營造濕地生態有成 爭取內政部核定補助6案全過

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄營造濕地生態有成，109年度向內政爭取補助，提報六案「全壘打」。記者王昭月／攝影
高雄營造濕地生態有成，109年度向內政爭取補助，提報六案「全壘打」。記者王昭月／攝影

內政部今年度核定19案濕地保育補助案，高雄市政府申報的6案全數通過，居各縣市之冠！

濕地是宜居城市的重要指標之一，既可提供生物棲地亦可涵養水源，目前高雄濕地近1000公頃，面積居全國之最，高雄市近年致力推動濕地生態綠廊，朝永續生態城市發展，繼2020濕地日成為獲獎最多的城市之後，內政部核定補助案，又通過最多案。

高雄市工務局局長吳明昌表示，高雄市長時間經營濕地廊道，也致力復育多樣化生物，因此「2020濕地日」獲營建署頒發2個特優等及4個優等獎項，評鑑績效全國第一。

他舉例，像阿公店森林公園，就結合水域棲地成功復育螢火蟲、蝴蝶及獨角仙；洲仔濕地已發現第三級保育類的台灣特有亞種「黃裳鳳蝶」；中都濕地出現類鳳頭蒼鷹及紅尾伯勞蹤跡。

林園海洋濕地公園出現黃金水母，是全台獨一無二的水母濕地；茄萣與永安濕地則是南台灣黑面琵鷺重要的賞鳥景點，去年約1000多雙造訪，是全國黑面琵鷺數量最多的地方級濕地。

其中「永安濕地」脫穎而出獲得特優等，主要是將濕地生態資源、周邊曬鹽文化聚落與遊憩功能融入環境教育內容，發展出DIY生態工作課程，讓環教設施場所更加值。

高雄市今年獲核定案件分別是「鳥松濕地」、「茄萣濕地」、「永安濕地」、「援中港濕地」、「半屏湖濕地」及「林園人工濕地」。

高雄營造濕地生態有成，109年度向內政爭取補助，提報六案「全壘打」。記者王昭月／攝影
高雄營造濕地生態有成，109年度向內政爭取補助，提報六案「全壘打」。記者王昭月／攝影

濕地公園 高雄市 內政部

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