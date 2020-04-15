疫情持續發燒 金門端午龍舟賽將停辦

新冠肺炎疫情持續發燒，各項賽事都陸續「喊卡」，緊接而來的端午節龍舟賽是否如期舉行，備受關注，金門縣體育場今天表示，是否停辦，目前還在評估中，要等到4月底才會確定，不過承辦人員也透露，從目前疫情的情況看來，應該會傾向停辦。

金門縣體育場長董燕輝表示，以往的龍舟賽通常都選在端午節當天在古寧頭的雙鯉湖舉行，今年也不例外，原本排定在6月25日舉行，但因為疫情嚴峻，考量每年活動現場都會聚集上千人，所以傾向於停辦，將於近日正式發文給縣府核備。

據了解，金門縣一年一度的端午節龍舟賽，每年都宛如是一場嘉年華活動，當天會有寫生比賽與園遊會還有表演活動，參加的民眾有將近2千人，雖然活動大都在戶外，但還是有一定的風險，所以包括縣府教育處與縣立體育場都傾向於停辦。