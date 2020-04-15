影／縣長選舉前哨戰 屏東主委將上演兩強二度對決

拚連任的屏東縣黨部主委許展維今天下午完成登記，因黨部主委改選牽涉2022縣長選舉操盤，猶如下屆縣長選舉前哨戰，許展維與縣長潘孟互動不錯，獲立委蘇震清支持的前縣議員盧同協也有意角逐，許、盧都出身萬丹鄉，即將上演二度對決。

潘孟安已是第二任期，民進黨屏東縣立委鍾佳濱、蘇震清，不分區立委周春米、莊瑞雄都有意投入下屆縣長初選，綠營在屏東執政20多年，誰能拿到黨內縣長提名，至關重要，也使得縣黨部主委選舉格外受到關注。

屏東縣民進黨員數約2萬人，可投票者約1萬4979人。許展維今天下午由國策顧問楊四海、議會民進黨團總召李世斌等人陪同完成登記。

許、盧兩度對決，兩人還是同鄉，許展維說，這代表萬丹人才濟濟，這場黨內選舉是一場君子之爭。許也說，會盡最大努力爭取黨員認同，對勝出有信心。

表態參選的盧同協說，他預計本周五上午登記，他說，登記時不需要大陣仗，可能就他一個人去登記。

盧表示，許多黨員質疑許展維現任縣議員又要當主委，不夠專注，他若當選，會當全職主委。