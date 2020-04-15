大學生設計「馬卡龍」繽紛色系造口袋 紓緩癌友心情

國立高雄大學工藝與創意設計學系舉辦畢業成果展，今年邁入第14年。學生郭柏賢為大腸癌病友術後用品「造口袋」，提出兼具美觀且更實用的改良設計；盧姮岑等學生共同創作《樹學》，結合AR擴增實境互動桌遊，認識烏心石等台灣原生樹種。藝創系109級畢業展即日起至4月21日在高雄市文化中心至高館展出。

高雄大學藝創系畢業成果展，今年主題是《細胞分裂》，展出木竹媒材、視覺傳達、文化產品、金屬媒材、塑性媒材、數位設計等6大類。

郭柏賢作品《Coloplus》，針對市售醫療衛材「造口袋」提出結構與造型改良，並融入美學，設計防漏夾鏈環、半月型高分子吸收體，前者可避免拆除時糞便、氣體外漏，後者則可吸收糞便水分，改善現有產品垂墜不適的缺點。另外還有一項貼心設計，是使用者可依服裝挑選粉紅、靚紫、水藍、棕等「馬卡龍」繽紛色系造口袋穿搭，透過色彩改善心情，讓大腸癌病友術後也能感到舒適輕鬆。

學生盧姮岑、許卉穎與游筱柔，共同創作《樹學》，將自然科普知識融入桌上遊戲的輔助學習教具，訴求對象為國小高年級學童，利用AR擴增實境科技，虛實互動認識欒樹、榕樹、苦楝、大葉欖仁、楓香、茄苳、樟樹、木槿、烏心石、月橘等台灣原生樹種。

紀姵岑、廖郁雯、劉昱谷從聖經七宗罪得到靈感共同創作《七獄刑》，以台灣年輕族群視角另類詮釋偏見與偏差行為繪製成「地獄工廠」，除了開發多項文創商品，也以此自省吾身，避免言行舉止造成他人困擾。

鄭詠壕、張景雯打造大人版金屬機械玩具《原造物》，靈感援引自神話「亞特蘭提斯」，烏賊、甲蟲、魚、海葵等每隻都有可活動機關，栩栩如生之餘也提醒世人重視環境汙染、生態破壞議題。