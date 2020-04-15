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防疫不忘關懷弱勢 屏東縣府將推《易讀易懂手冊》
屏東縣政府社會處擔憂聽障者、聾啞人士，以及資訊取得困難的民眾，除主動發放簡訊關心，並鼓勵聽障、聾啞人士，加入疾管署「疾管家」Line好友，以便取得最疫情資訊。
根據統計，屏東縣內有4768名智能障礙、2277名視障者以及4017名聽障人士。
面對疫情延燒，屏東縣政府社會處擔憂弱勢不僅難以取得防疫物資，甚至不了解正確的防疫資訊。因此，著手編製《易讀易懂手冊》。
社會處期望藉由《易讀易懂手冊》，將複雜的疫情資訊、難以理解的文字，轉換成容易閱讀、便於理解的內容，供呈輕度心智障礙、長者、孩童等所需的對象閱讀。
《易讀易懂手冊》目前已經在編審階段，後天將會發布在相關網站供民眾瀏覽，此外，也會印製給所需的單位發放。
另外，關於獨居且行動不便的身障者，如果在防疫期間，無法取得或購買口罩，將由社會處協助發放關懷口罩，或可結合屏東縣內各鄉鎮市公所協助發放。
經通報評估有需求有口罩需求的獨居身障者，也可納入關懷口罩的發放名冊，如果視覺障礙、聽覺障礙者須居家隔離或檢疫，屏東縣政府民政處與衛生局也會向隔離者提供服務。
社會處表示，防疫當前，會盡力提供弱勢族群所需的各種協助，此外因為資訊不明確而產生的恐慌，因此，也會透過《易讀易懂手冊》讓更多人了解正確的防疫知識，減少未知帶來的恐懼。
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