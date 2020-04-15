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疫期「失業勞工子女就學補助」今起至5月31日受理申請
新冠肺炎疫情未降溫，勞動部為減輕受影響產業非自願離職失業勞工的子女就學負擔，「增辦」108學年度第2學期失業勞工子女就學補助。高雄市勞工局表示，這項補助採簡章報表通信申請，即日起至5月31日受理申請，申請額度為公立高中職4千元、私立高中職6千元、公立大專院校1萬3千6百元、私立大專院校2萬4千元。
勞工局表示，申請資格為今年1月18日起至5月31日非自願離職的失業勞工，有請領失業給付且未請領勞工保險老年給付。申請人及其配偶107年度綜合所得總額在148萬元以下，未領取其他各類學雜費就學減免優待、教育補助或其他補貼者，即可申請。
申請額度為公立高中職4千元、私立高中職6千元、公立大專院校1萬3千6百元、私立大專院校2萬4千元。另申請人符合獨力負擔家計條件，或有子女2人以上就讀大專校院，且均符合補助規定者，補助標準按上述補助標準加給20%；同時符合者，仍以加給20％為限。
勞工局表示，補助簡介及申請表可直接向高雄市政府勞工局各就業服務站台，或各區公所、勞工保險局高雄地區各辦事處索取，也可由勞工局網站下載。洽詢電話07-8124613轉134；勞動部免付費服務電話0800-085151。
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