疫期「失業勞工子女就學補助」今起至5月31日受理申請

新冠肺炎疫情未降溫，勞動部為減輕受影響產業非自願離職失業勞工的子女就學負擔，「增辦」108學年度第2學期失業勞工子女就學補助。高雄市勞工局表示，這項補助採簡章報表通信申請，即日起至5月31日受理申請，申請額度為公立高中職4千元、私立高中職6千元、公立大專院校1萬3千6百元、私立大專院校2萬4千元。

勞工局表示，申請資格為今年1月18日起至5月31日非自願離職的失業勞工，有請領失業給付且未請領勞工保險老年給付。申請人及其配偶107年度綜合所得總額在148萬元以下，未領取其他各類學雜費就學減免優待、教育補助或其他補貼者，即可申請。

申請額度為公立高中職4千元、私立高中職6千元、公立大專院校1萬3千6百元、私立大專院校2萬4千元。另申請人符合獨力負擔家計條件，或有子女2人以上就讀大專校院，且均符合補助規定者，補助標準按上述補助標準加給20%；同時符合者，仍以加給20％為限。