高雄「滿天星計畫」何時點亮？依原訂期程4月公告

民進黨籍高雄市議員高閔琳、邱俊憲、何權峰、李柏毅與簡煥宗，抨擊市長韓國瑜的「滿天星計畫」已提出兩個月了，到現在還沒有公告？教育局表示，滿天星已於3月完成規畫，將依原訂期程於4月公告。新聞局長鄭照新表示，滿天星計畫在扶貧部分做了一些調整，希望議員監督市政，不要變成唱衰高雄。

高雄市長韓國瑜在2月提出「飛躍一百★滿天星計畫」，協助高雄市籍學生就讀大專院校期間，能有機會出國一年進行交流學習、拓展學習視野」。計畫推出後，獲得學生、家長與學校的支持與肯定。教育局考量3月25日「109年高雄市大專校院會議」校長們所提建議，因應中央疫情防護要求，建議放寬實施期程，並進行彈性應變機制，為不影響學生權益，教育局完善計畫執行內容，時間仍依期程進行。

教育局長吳榕峯表示，「飛躍一百★滿天星計畫」是市府為了「扶弱拔尖」，扶助經濟弱勢與提拔頂尖學生、協助學生拓展國際視野，提升國際競爭力。第一階段是以高雄在地的18所大專院校學生為主，年齡為18至30歲，連續設籍高雄5年以上，將補助100人，每人最高2萬美元。

「滿天星計畫」將依不同身分別學生，保障補助身障、新住民、原住民與中低收、一般在學生，赴國外大專院校、企業或機構研習1年機會。歡迎高雄市在地大專院校學生，屆時可向所就讀學校提出申請，由校提出優秀人選，提報高雄市教育局。

鄭照新表示，滿天星計畫已經完成規畫，並上簽給市長室，之前也召開了高雄市各大學校長會議，校長們對此計畫也非常支持。滿天星計畫對扶貧部分也做了一些調整，提高比例，這樣一個開全國先河的計畫，屆時希望這些議員能認同高雄市府的努力，也認同對弱勢的協助，「希望監督市政，不要變成唱衰高雄。」