基層診所口罩夠不夠？台南市醫師公會：每周已達80片

新冠肺炎疫情爆發後，基層醫療診所憂心口罩等資源不足，台南市醫師公會理事長陳相國說，一開始口罩真的不夠，每間診所一天只能分到4.5片，但現在已增加到每周80片，因台南市幅員遼闊更成立「緊急物資發送平台」，分成6大區由100位診所醫師擔任小隊長，負責每批的防疫物資送到該轄區約20家診所醫師手中，目前基層醫護人員每人每天約可分配到1、2片，應是足夠的；至於隔離衣因目前有錢也買不到，疾管局發放每家診所3件已很不容易。

陳相國表示，農曆過年後疫情剛爆發時，口罩確實不夠，台南市醫師公會就發給每家診所2盒共100個口罩應急，後來在產能增加後，疾管局每周配送數量就增加，目前已發到每周80片。

陳相國強調，防疫物資永遠都不會夠，但也都努力想辦法，公會之前已採購面罩發給每間診所一個，另外疾管局也發放N95口罩兩次每次各3個，最近會發下第三批。

台南市醫師公會有1千多家診所會員，公會指出，下周二就要領第10批口罩，因有醫師反映分裝會汙染，因此為了方便診所領用口罩，會集中一次給一個月的量6盒300片，因是政府發放的防疫物資，有嚴格管控，每批領取都要登記數量及簽名回傳衛生局；每家診所口罩夠不夠用，因牽涉到規模及執業人員多少，但目前衛生局和疾管局只能依照每間診所來分配，尚無法做到全面平均。