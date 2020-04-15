聽新聞
test
0:00 / 0:00
基層診所口罩夠不夠？台南市醫師公會：每周已達80片
新冠肺炎疫情爆發後，基層醫療診所憂心口罩等資源不足，台南市醫師公會理事長陳相國說，一開始口罩真的不夠，每間診所一天只能分到4.5片，但現在已增加到每周80片，因台南市幅員遼闊更成立「緊急物資發送平台」，分成6大區由100位診所醫師擔任小隊長，負責每批的防疫物資送到該轄區約20家診所醫師手中，目前基層醫護人員每人每天約可分配到1、2片，應是足夠的；至於隔離衣因目前有錢也買不到，疾管局發放每家診所3件已很不容易。
陳相國表示，農曆過年後疫情剛爆發時，口罩確實不夠，台南市醫師公會就發給每家診所2盒共100個口罩應急，後來在產能增加後，疾管局每周配送數量就增加，目前已發到每周80片。
陳相國強調，防疫物資永遠都不會夠，但也都努力想辦法，公會之前已採購面罩發給每間診所一個，另外疾管局也發放N95口罩兩次每次各3個，最近會發下第三批。
台南市醫師公會有1千多家診所會員，公會指出，下周二就要領第10批口罩，因有醫師反映分裝會汙染，因此為了方便診所領用口罩，會集中一次給一個月的量6盒300片，因是政府發放的防疫物資，有嚴格管控，每批領取都要登記數量及簽名回傳衛生局；每家診所口罩夠不夠用，因牽涉到規模及執業人員多少，但目前衛生局和疾管局只能依照每間診所來分配，尚無法做到全面平均。
台南山區有基層診所護理師表達口罩不夠，引起公會重視並向該家診所醫師求證，該診所陳姓醫師表示，資訊是有點誤差，最早口罩是不夠，確實很緊急，後來公會有送2盒100個，現在是疾管局分發的口罩，陸續都由公會小隊長逐批送來，上周收到2盒300個還驚訝「怎麼這麼多」，目前診所醫護人員每天平均有1至2個口罩使用，已可應付目前看診需求。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言