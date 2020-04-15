韓國瑜指抹黑讓他像格列佛 鄭照新盼勿再唱衰市政

高雄市長韓國瑜繼昨晚直播談政績，今天再於臉書PO影片談被抹黑感覺像格列佛被一堆小人綁起來不能動，批評抹黑無法無天、誇張可怕。市府新聞局長鄭照新籲勿再唱衰市政。

韓國瑜昨晚在臉書（Facebook）直播中宣傳市府辦雙語還有路平、清淤等施政成果，並對外界質疑他沒有行程的事等一一反駁。他說，沒有公開行程不代表沒有行程，感覺一直被用顯微鏡檢視，對這些「惡意中傷、胡說八道」不屑一顧。

他今早又於臉書PO影片續宣傳政績並反駁外界批評，在問答中對於有關「市政被不實言論攻擊，心情是否受影響？」韓國瑜表示，小時候看過格列佛遊記，「格列佛遇到船難漂在島上醒來後，被一堆小人綁起來不能動」，每次被抹黑讓他想到像格列佛。

韓國瑜表示，近兩年來，每天每分每秒都在被攻擊、扭曲抹黑，甚至只是街上有兩個人在吵架就說成治安敗壞，路上有小洞就被說成路平破功等，還有率先要求民眾戴口罩被說成「怕死」，2個半月前提出規劃設大型檢疫場所被批評是希特勒集中營等，籲民眾睜大眼、看清楚，勿信抹黑造謠。

對於媒體聯訪提問有關韓國瑜透過臉書說明是否是「被罷韓逼急了？」鄭照新回應強調市政以防疫為主，外界不要扯罷韓、反罷韓，也勿唱衰市政。有關議會延會或開臨時會，市府尊重議會自主，做好隨時報告的準備。

韓國瑜接連透過社群網站宣傳市政、抱怨被抹黑，民進黨籍市議員陳致中批評韓國瑜花時間直播卻不願面對議會監督，是捨本逐末、捨近求遠，是對議會不屑一顧。

民進黨市議員高閔琳等人今天開記者會指市府提供大專院校生出國進修「飛躍一百滿天星計畫」迄今無具體成果，批評「飛躍一百就是飛躍零分」。教育局回應，原訂4月公告時間不變，將公告宣傳並籲符合資格者踴躍報名。