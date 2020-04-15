韓國瑜指抹黑讓他像格列佛 鄭照新盼勿再唱衰市政

中央社 / 高雄15日電

高雄市長韓國瑜繼昨晚直播談政績，今天再於臉書PO影片談被抹黑感覺像格列佛被一堆小人綁起來不能動，批評抹黑無法無天、誇張可怕。市府新聞局長鄭照新籲勿再唱衰市政。

韓國瑜昨晚在臉書（Facebook）直播中宣傳市府辦雙語還有路平、清淤等施政成果，並對外界質疑他沒有行程的事等一一反駁。他說，沒有公開行程不代表沒有行程，感覺一直被用顯微鏡檢視，對這些「惡意中傷、胡說八道」不屑一顧。

他今早又於臉書PO影片續宣傳政績並反駁外界批評，在問答中對於有關「市政被不實言論攻擊，心情是否受影響？」韓國瑜表示，小時候看過格列佛遊記，「格列佛遇到船難漂在島上醒來後，被一堆小人綁起來不能動」，每次被抹黑讓他想到像格列佛。

韓國瑜表示，近兩年來，每天每分每秒都在被攻擊、扭曲抹黑，甚至只是街上有兩個人在吵架就說成治安敗壞，路上有小洞就被說成路平破功等，還有率先要求民眾戴口罩被說成「怕死」，2個半月前提出規劃設大型檢疫場所被批評是希特勒集中營等，籲民眾睜大眼、看清楚，勿信抹黑造謠。

對於媒體聯訪提問有關韓國瑜透過臉書說明是否是「被罷韓逼急了？」鄭照新回應強調市政以防疫為主，外界不要扯罷韓、反罷韓，也勿唱衰市政。有關議會延會或開臨時會，市府尊重議會自主，做好隨時報告的準備。

韓國瑜接連透過社群網站宣傳市政、抱怨被抹黑，民進黨籍市議員陳致中批評韓國瑜花時間直播卻不願面對議會監督，是捨本逐末、捨近求遠，是對議會不屑一顧。

民進黨市議員高閔琳等人今天開記者會指市府提供大專院校生出國進修「飛躍一百滿天星計畫」迄今無具體成果，批評「飛躍一百就是飛躍零分」。教育局回應，原訂4月公告時間不變，將公告宣傳並籲符合資格者踴躍報名。

韓國瑜 直播 罷韓

延伸閱讀

高雄青年跳「防疫舞」邀韓國瑜入鏡 韓國瑜驚喜現身

高雄青年CEO創業輔導機制 韓國瑜：助青年尋呂洞賓手指

連黃明志也被出征 韓國瑜：不要恨屋及烏

沒權力被監督最厲害 韓國瑜嘆：恐走向一黨獨大

相關新聞

防疫不忘關懷弱勢　屏東縣府將推《易讀易懂手冊》

屏東縣政府社會處擔憂聽障者、聾啞人士，以及資訊取得困難的民眾，除主動發放簡訊關心，並鼓勵聽障、聾啞人士，加入疾管署「疾管...

疫期「失業勞工子女就學補助」今起至5月31日受理申請

新冠肺炎疫情未降溫，勞動部為減輕受影響產業非自願離職失業勞工的子女就學負擔，「增辦」108學年度第2學期失業勞工子女就學...

高雄「滿天星計畫」何時點亮？依原訂期程4月公告

民進黨籍高雄市議員高閔琳、邱俊憲、何權峰、李柏毅與簡煥宗，抨擊市長韓國瑜的「滿天星計畫」已提出兩個月了，到現在還沒有公告...

基層診所口罩夠不夠？台南市醫師公會：每周已達80片

新冠肺炎疫情爆發後，基層醫療診所憂心口罩等資源不足，台南市醫師公會理事長陳相國說，一開始口罩真的不夠，每間診所一天只能分...

高雄青年跳「防疫舞」邀韓國瑜入鏡 韓國瑜驚喜現身

由一群高雄年輕人成立的網路平台「HiHi高雄」，今中午到高雄新光碼頭拍攝一支自創的「防疫舞」，並邀高雄市長韓國瑜入鏡，韓...

台中10天零確診 衛生局長：仍不宜放鬆

台灣的新冠肺炎疫情昨已零確診，相對而言，台中市截至今天已達10天零確診。衛生局長曾梓展上午說，環境上的確相對安全，民眾心...

高雄媽祖廟取消廟會防疫但有謝神戲 民政局：觀眾不多

高雄市多家媽祖廟取消廟會、平安宴，以防新冠肺炎疫情，但仍有「謝神」歌仔戲演出，市政府民政局長曹桓榮這兩天特別走訪媽祖廟了...

高雄青年CEO創業輔導機制 韓國瑜：助青年尋呂洞賓手指

高雄市青年局為提供青年創業者完善的創業輔導資源，設立「青年C.E.O.創業輔導機制」，成立青年導師顧問團，邀集近70位產...

擔任高市府青年導師團顧問 楊應超：想幫年輕人創業

異康集團暨青興資本首席資深顧問、柯克蘭資本董事長楊應超應高雄市政府青年局邀請，出任青年導師顧問團的顧問，雖因新冠肺炎疫情...

美濃農會：農民儲金對老農來說似個「假議題」

農民退休金制度預定明年元月1日上路，立院經委會刻正審查農民退休儲金條例草案。但傳出青農較有意願參加，老農則效益不大，高雄...

高市經發局：有男女陪侍店家如未停業 最高開罰百萬

高雄市經發局今天給有男女陪侍的店家最後通碟，如查到未停業，最高會開罰百萬元。

農民退休儲金條例草例 屏東縣農會總幹事：樂觀其成

立法院經濟委員會今天審查農民退休儲金條例草案，在現行老農津貼每月7550元的基礎上，再仿照勞工退休金制度，讓農民可跟政府...

熱門新聞

高雄岡山名醫劉光雄辭世 一代法醫令人感念

前立委主任棄政從商 汐止市場賣健康滷味

影／基隆廟口夜市擬改全外帶禁內用？攤商反彈急喊停

兒童口罩一罩難求 今起恢復藥局配送明天就能買到

票房掉9成 桃園影城業者盼下令停業

大規模封城實兵演習？ 柯文哲：北市會排幾次桌上演習

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。