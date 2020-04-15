澎湖平安疫情零確診 賴峰偉感謝媽祖聖誕庇佑

中央社 / 澎湖縣15日電

今天是天上聖母聖誕，澎湖縣長賴峰偉前往全國最早的國定古蹟天后宮祈福，感恩媽祖護祐澎湖，平安度過新冠肺炎疫情

農曆3月23日適逢天上聖母媽祖生日，澎湖天后宮舉辦天上聖母聖誕祭典，由賴峰偉擔任主祭，議員藍凱元、馬公市代表會主席許國政，以及天后宮主委蔡光明等人陪祭，祭儀依循古禮舉行上香、獻茶、獻花、獻果、行禮，儀式簡單隆重。

賴峰偉祝禱天上聖母慈悲濟世、神威顯赫，普濟萬民，恭逢天上聖母聖誕千秋，祈願縣民闔家平安，天下昇平，澎湖境內安寧，天祐澎湖。

澎湖天后宮擁有400多年的歷史，是全台灣最早的媽祖廟，內政部並評列為國家一級古績，數百年來香火鼎盛，是澎湖信仰的中心。

由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情嚴峻，澎湖縣政府原要求「3月23日起至4月15日室內30人、戶外50人以上活動」均停辦，全縣廟會活動延期或暫緩，取消平安宴、餐敘。目前評估疫情未趨緩，因此維持相關規定，未來視疫情狀況再做調整。

澎湖 疫情 天后宮

延伸閱讀

澎湖力守零確診 縣府籲戴口罩勤洗手少搭機

澎湖民眾到傳統市場13日起全面戴口罩

回饋義籍神父行醫照顧澎湖 賴峰偉捐5萬元

澎湖村民憂觀光客把疫情帶來離島！縣府嚴防破口

相關新聞

防疫不忘關懷弱勢　屏東縣府將推《易讀易懂手冊》

屏東縣政府社會處擔憂聽障者、聾啞人士，以及資訊取得困難的民眾，除主動發放簡訊關心，並鼓勵聽障、聾啞人士，加入疾管署「疾管...

疫期「失業勞工子女就學補助」今起至5月31日受理申請

新冠肺炎疫情未降溫，勞動部為減輕受影響產業非自願離職失業勞工的子女就學負擔，「增辦」108學年度第2學期失業勞工子女就學...

高雄「滿天星計畫」何時點亮？依原訂期程4月公告

民進黨籍高雄市議員高閔琳、邱俊憲、何權峰、李柏毅與簡煥宗，抨擊市長韓國瑜的「滿天星計畫」已提出兩個月了，到現在還沒有公告...

基層診所口罩夠不夠？台南市醫師公會：每周已達80片

新冠肺炎疫情爆發後，基層醫療診所憂心口罩等資源不足，台南市醫師公會理事長陳相國說，一開始口罩真的不夠，每間診所一天只能分...

高雄青年跳「防疫舞」邀韓國瑜入鏡 韓國瑜驚喜現身

由一群高雄年輕人成立的網路平台「HiHi高雄」，今中午到高雄新光碼頭拍攝一支自創的「防疫舞」，並邀高雄市長韓國瑜入鏡，韓...

台中10天零確診 衛生局長：仍不宜放鬆

台灣的新冠肺炎疫情昨已零確診，相對而言，台中市截至今天已達10天零確診。衛生局長曾梓展上午說，環境上的確相對安全，民眾心...

高雄媽祖廟取消廟會防疫但有謝神戲 民政局：觀眾不多

高雄市多家媽祖廟取消廟會、平安宴，以防新冠肺炎疫情，但仍有「謝神」歌仔戲演出，市政府民政局長曹桓榮這兩天特別走訪媽祖廟了...

高雄青年CEO創業輔導機制 韓國瑜：助青年尋呂洞賓手指

高雄市青年局為提供青年創業者完善的創業輔導資源，設立「青年C.E.O.創業輔導機制」，成立青年導師顧問團，邀集近70位產...

擔任高市府青年導師團顧問 楊應超：想幫年輕人創業

異康集團暨青興資本首席資深顧問、柯克蘭資本董事長楊應超應高雄市政府青年局邀請，出任青年導師顧問團的顧問，雖因新冠肺炎疫情...

美濃農會：農民儲金對老農來說似個「假議題」

農民退休金制度預定明年元月1日上路，立院經委會刻正審查農民退休儲金條例草案。但傳出青農較有意願參加，老農則效益不大，高雄...

高市經發局：有男女陪侍店家如未停業 最高開罰百萬

高雄市經發局今天給有男女陪侍的店家最後通碟，如查到未停業，最高會開罰百萬元。

農民退休儲金條例草例 屏東縣農會總幹事：樂觀其成

立法院經濟委員會今天審查農民退休儲金條例草案，在現行老農津貼每月7550元的基礎上，再仿照勞工退休金制度，讓農民可跟政府...

熱門新聞

高雄岡山名醫劉光雄辭世 一代法醫令人感念

前立委主任棄政從商 汐止市場賣健康滷味

影／基隆廟口夜市擬改全外帶禁內用？攤商反彈急喊停

兒童口罩一罩難求 今起恢復藥局配送明天就能買到

票房掉9成 桃園影城業者盼下令停業

大規模封城實兵演習？ 柯文哲：北市會排幾次桌上演習

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。