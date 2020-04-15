高雄亞洲新灣區重啟通盤檢討 民代爭建軍艦博物館

高雄市政府為加速推動「亞洲新灣區」發展，都市發展局昨起一連兩天召開四場公聽會徵集各界意見，今早高雄市議員童燕珍在通盤檢討第三場次建議，仿國外在高雄新濱碼頭設置「軍艦博物館」，開發觀光亮點，提升高雄「海洋首都」的城市意象。

高雄市積極推動的亞洲新灣區，正式名稱是「高雄多功能經貿園區」，但距上一次都市計畫通盤檢討已7年時間，一些細部計畫已不合時宜，高雄市都發局近日接連舉辦4場公聽會，重啟檢討。

都發局長林裕益表示，這次通盤檢討朝三面向徵集各界意見，包括因應高雄未來的產業需求，人口移入的需求及開發獎勵措施的制訂。他說，7年來高雄已有許多許多新興產業入駐，基於產業發展的需要，須做相關調整，日後供做都市規畫的審議參考。

高雄市議員童燕珍今早出席在高雄市四維行政中心舉辦的第三次通盤檢討會議，她引用 國外多起案例，爭取在新濱碼頭建置軍艦博物館，提升海洋首都意象，也開創觀光契機。

她表示，新濱碼頭水深9公尺，曾是美國第七艦隊的重要停泊地，目前規畫為「特文」區，未來如利用除役艦艇建為軍艦博物館，開放國人參觀，可促進國內認識海軍，並推動海洋文化教育。她舉例，像美國紐約的「無畏號」，每年吸引90萬觀光人口，是曼哈頓的重要旅遊點，聖地牙哥展示的中途島號，是世界服役最久的航空母艦，二戰末期接受日本投降的密蘇里號，是戰鬥迷一定「報到」的觀光去處，每年創造逾百萬觀光人口，每人門票16到31美金不等，收益可觀。