高雄青年跳「防疫舞」邀韓國瑜入鏡 韓國瑜驚喜現身

由一群高雄年輕人成立的網路平台「HiHi高雄」，今中午到高雄新光碼頭拍攝一支自創的「防疫舞」，並邀高雄市長韓國瑜入鏡，韓國瑜也果然利用午休時間現身參加，讓這群年輕人直呼驚喜，大讚韓國瑜本人親切。

擔憂新冠肺炎疫情，一群高雄在地年輕人組成的網路平台「HiHi高雄」，包括北漂回鄉創作歌手、海歸的行銷人才、美妝網紅及學生等，用自創的「防疫洗手舞」，以KUSO方式拍攝影片，呼籲市民一起防疫，盼為高雄注入正能量。

「HiHi高雄」中午12點左右在新光碼頭水岸公園拍攝防疫舞，也韓國瑜一起入鏡，韓國瑜果然也利用午休時間現身，配合拍攝幾個動作，停留不到10分鐘即離去。

「HiHi高雄」發起人之一的羽榆說，「HiHi高雄」是一個網路平台，有海歸、北漂的高雄人，有藝術家、學生等，因為疫情的警報尚未解除，希望呼籲大家還是不要鬆懈，所以做了這支舞，簡單又好記，希望大家會時刻記得要做一個防疫的動作。

羽榆說，因為大家各自還要就學、上班，排練這支舞只有一天的時間，大家都是各自在家裡看手機這樣子練習。

編舞老師辰辰說，他們沒有群聚練習，今天也都戴口罩，用比較安全的方式一起跳這支舞。

辰辰說，舞蹈是結合洗手的動作，把每一個要洗的部位放進去，並結合音樂，音樂有DJ刷碟的聲音，搭配做了搓洗的動作，跳完舞之後，會發現手已經洗得很乾淨。

對於市長真的應邀現身，羽榆說，真的希望他來，可是還是想說他這麼忙，會不會沒有辦法來，結果真的來了，大家看到市長本人真的很開心，而且很親切，跟他們想像的是一樣的。