馬祖傳遞媽祖典故 用巧克力說故事

今天為媽祖誕辰，馬祖境天后宮響應全台防疫，取消遶境祈福等活動。馬祖境天后宮位於南竿馬港村，是馬祖地名的由來，而馬祖人為傳遞媽祖在馬祖的典故，製作巧克力說故事。

為了發揚「媽祖精神」，沐光商行透過經濟部馬祖小型企業創新研發計畫（SBIR，Small BusinessInnovation Research），今年開發「馬祖天后宮yA-Ho創意巧克力」，用四鄉五島形狀的媽祖廟巧克力，帶遊客品味媽祖故事與媽祖靈穴典故。

馬祖居民相傳媽祖救父殉難，屍身漂至馬祖村澳口（現名馬港），居民立廟祭祀，馬祖境天后宮仍保有媽祖靈穴。先民討海捕魚迷航，常由媽祖火引導漁民歸岸，因此地方信仰虔誠。南竿馬港村古名「媽祖澳」，因有「媽祖廟」得名，至民國38年馬祖指揮部成立，將四鄉五島通稱為「馬祖」。

地名由媽祖變馬祖，居民過去以為是軍方認為「女」字部有違戰地陽剛的形象，才將「媽」改為「馬」，但清末閩東漁民有將「媽祖」寫成「馬祖」習慣，且馬祖方言中「媽」、「馬」也同音，因此馬祖成為地方各島的名稱。

吃一口85%黑巧克力感受「媽祖在馬祖」的滋味，海鹽口味傳遞媽祖海洋女神的信仰、老酒風味分享馬祖漁民討海飲食的文化；產品包裝融合閩東廟宇建築的砌法及戰地數位迷彩。巧克力混搭海洋與戰地元素，講出媽祖與靈穴的故事，也為馬祖產業潛力開創新體驗。

沐光商行負責人傅承緯表示，品牌名稱「yA-Ho」是馬祖方言「很好」的意思，期待將馬祖很好的故事透過巧克力向外宣傳，也是份將心意獻給媽祖的禮物。