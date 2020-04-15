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高雄媽祖廟取消廟會防疫但有謝神戲 民政局：觀眾不多

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市民政局長曹桓榮（右四）和區公所人員到多間媽祖廟宣導防疫，並感謝廟方配合。圖／高雄市民政局提供
高雄市民政局長曹桓榮（右四）和區公所人員到多間媽祖廟宣導防疫，並感謝廟方配合。圖／高雄市民政局提供

高雄市多家媽祖廟取消廟會、平安宴，以防新冠肺炎疫情，但仍有「謝神」歌仔戲演出，市政府民政局長曹桓榮這兩天特別走訪媽祖廟了解防疫措施，一一感謝10多間寺廟配合。他說，「謝神」戲劇演出是一定會有，但就是搭戲棚，台下觀眾座位分較開，實際上，觀看的民眾很少。

今天是農曆3月23日，也是宗教禮俗中的「媽祖生」，往年高雄市各個媽祖廟都有隆重盛大的廟會活動，今年為了配合防疫，廟會遶境、法會，平安宴大多取消，曹桓榮這兩天走訪多個行政區媽祖廟祝壽參香，也向廟方及信眾宣導面對新冠肺炎疫情不要鬆懈，請廟方落實單一方向參拜動線、人流管制、戴口罩及保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離。

曹桓榮說，鳳山雙慈殿、三民區龍池宮、三民區灣子內朝天宮、鹽埕區朝后宮、鼓山區龍泉宮、左營新莊天后宮、楠梓天后宮、仁武天后宮、財團法人高雄市鳳山區美泰宮、鳳山區五甲龍成宮、前鎮獅甲慈明宮、岡山壽天宮、大寮區天后宮、三民區慈天宮等，都配合做好相關防疫措施。

不過，部分媽祖廟仍有歌仔戲等的表演，曹桓榮說，那是信眾「謝神」的戲，泰半會照常演出，民政局有請廟方注意觀眾座位間的距離，廟方也把椅子分開；就他觀察，去看戲的民眾並不多，大家坐著看戲時，座位多隔得很開，民眾也會戴口罩。

媽祖 天后宮 新冠肺炎

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