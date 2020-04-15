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2020屏東第一鮪拍賣會 邀民眾看直播做防疫

中央社 / 屏東15日電

東港籍漁船「宏吉財號」捕獲「屏東第一鮪」，明天上午11時將在魚市場舉行拍賣會。防疫考量，現場不開放進場，可透過臉書或YouTube搜尋「屏東第一鮪」線上觀賞刺激拍賣過程。

考量新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫，東港區漁會今天表示，拍賣會現場管制進出人流，不開民眾進場，入場者配合配戴口罩、量測額溫、消毒等防疫措施。民眾可直接在臉書或YouTube搜尋「屏東第一鮪」線上觀賞刺激的拍賣過程。

東港區漁會呼籲民眾在家線上看直播做防疫，還可以填問卷抽獎，將免費提供100份東港魚市場新鮮宅配直送的「生鮮鮪魚腹肉」1台斤；線上問卷開放至20日晚間12時截止，每人限填1次，活動將於22日在「屏東第一鮪」臉書公告得獎名單。

東港漁業電台11日下午3時18分接到東港籍漁船「宏吉財號」漁船船長張天興通報，在北緯22度59分、東經123度25分的台灣東方海域捕獲一尾公黑鮪，目測逾200公斤。

通報的黑鮪魚大致符合第一鮪資格，但第一鮪辦法規定漁船必須最先航抵東港漁港，且通過驗魚為活魚起鉤才算合格。漁船趕在12日中午進港，13日經東港區漁會驗魚後，確認是今年屏東「第一鮪」，61歲的張天興是東港籍老船長，捕魚有近40年經驗，這是他第一次捕到屏東「第一鮪」。

「宏吉財號」今年捕獲「第一鮪」過程也相當曲折。「宏」船3月24日在東部海域作業時遭日本公務船干擾，艦隊分署獲報派遣線上「台東艦」、PP-10019巡防艇趕往執行護漁；4月11日「宏吉財號」重回相同海域作業，成功捕獲2020年東港魚市場「第一鮪」。

每年4至6月為台菲海域黑鮪魚汛期，海巡署自16日起依魚汛期及漁船作業分布，提升台菲海域護漁能量，由每日部署1艘艦艇增為2至3艘，靈活調度大型艦船，搭配高機動性巡防艇，展現政府護漁決心。

東港是南台灣第一大漁港，擁有得天獨厚的黑鮪魚產業資源，每年4到6月間，黑鮪魚乘著黑潮向北迴游至日本與菲律賓間海域產卵，有「黑甕串」之稱的黑鮪魚，不僅是東港的產業與經濟，更是東港最佳代言人。

屏東縣政府發揮資源整合優勢，成功打響東港黑鮪魚名號並帶動國內市場。每年捕獲的「第一鮪」可視為黑鮪魚季的開端，在魚市場內舉辦的「第一鮪拍賣會」更是一年一度的重頭好戲。因此每當漁業電台另一端傳來「第一鮪」的消息時，東港鎮除歡慶漁獲豐收外，更是以黑鮪魚為傲。

東港 屏東縣政府 黑鮪魚

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