企業傳愛 雄鳳梨公益認購第二波啟動
高雄鳳梨進入盛產期，今年受疫情衝擊，要透過國際市場大量外銷難度較高，高雄市政府持續號召企業響應認購鳳梨，第一波由新竹李姓建商訂購1千箱鳳梨，其中500箱提供花蓮好人會館、嘉義縣朴子市楊石旭里長協助義賣。高雄市農業局表示，緊接著第二波的企業公益接棒，透過市府引介認購高雄內門鳳梨500箱，公部門大力推，讓鳳梨銷售更暢旺。
高雄新鮮截切鳳梨，本月起逐步在高雄地區34間國中小學學童營養午餐供應，4月9日起在全家超商全台門市上架，本月下旬，高雄截切鳳梨更可望在北部校園營養午餐供應，讓北部學童也能享用酸甜好滋味的高雄鳳梨。
高雄市農業局長吳芳銘說，為降低全台鳳梨產銷衝擊，高雄市持續透過內外銷分流為高雄農產尋求銷售管道，目前民眾也可在全家便利商店購買到截切鳳梨，民眾若不想出門，防疫期間也可透過「高雄首選電商平台」買到新鮮當季的各式高雄農產及加工品，在電商平台內的「台灣農產嘉年華」專區內持續有優惠活動。
高雄都是國內鳳梨重要產地，種植面積逾1500公頃，主要產區集中在大樹、大寮及內門。高雄市農業局統合農民資訊，方便公司、企業團購，也善用電商平台促銷農產、鼓勵學童午餐截切鮮果、連鎖超商合作上架等方式，打響高雄鳳梨品牌，也打開國內市場。農業局也媒合貿易商轉單其他國家，如新加坡、加拿大、日本等，減輕農民產銷壓力。
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