高雄青年CEO創業輔導機制 韓國瑜：助青年尋呂洞賓手指

高雄市青年局為提供青年創業者完善的創業輔導資源，設立「青年C.E.O.創業輔導機制」，成立青年導師顧問團，邀集近70位產業界菁英為創業者解惑與媒合需求。高雄市長韓國瑜今天頒發導師顧問團獎座及聘書，他表示，青年局就是要幫年輕人找到「呂洞賓點石成金的手指頭」，青年是國家的希望，只有青年有辦法，將來國家才有辦法。

韓國瑜舉呂洞賓點石成金的故事，指呂碰到一名十年寒窗的書生，為了助他科舉成名，便用手指了指旁邊的一塊石頭，石頭變成了金子；結果書生搖搖頭，呂洞賓嚇一跳，驚訝書生連黃金都不要？書生說，我要你的手指頭，因為能點石成金。聽到這裡，來賓都笑了。韓說，青年局就是要幫青年朋友找到這根「手指頭」。

韓國瑜表示，青年C.E.O.創業輔導機制的理念是聚集各界力量，公私協力共同幫助青年創業，感謝來自各個專業領域的企業導師、顧問群，不吝分享經驗與智慧，協助後進者創業。創業的路上或許艱辛刻苦，但可以藉由導師顧問的力量，以及青年局所建構的交流平台與課程講座，再加上高雄各區集結各大學育成機構綿密的創業諮詢網絡，幫創業者助攻，歡迎有創業夢想的青年朋友多利用。

青年局長林鼎超表示，為貼近高雄青年創業需求，導師顧問團成員來自各領域產業菁英及大師級專業人士，涵蓋高雄青年常見創業領域，包括批發零售、餐飲、休閒服務、資通服務等產業，更囊括創業必學專業如法務專利、財務、募資、商業模式、行銷品牌等。如法務專業有台灣創新法律協會理事長簡榮宗、台灣異康Fintech集團首席資深顧門楊應超、華生資本董事長林宗聖、Flying V 募資平台共同創辦人林弘全、KKday營銷長黃昭瑛，知名製作人陳子鴻、作詞人方文山等，都是一時之選。