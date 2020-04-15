美濃農會：農民儲金對老農來說似個「假議題」

農民退休金制度預定明年元月1日上路，立院經委會刻正審查農民退休儲金條例草案。但傳出青農較有意願參加，老農則效益不大，高雄美濃區農會總幹事鍾清輝表示，其實退休儲金對老農而言根本是個假議題，且未來這筆儲金只能領到85歲，不是活到老領到老，似是叫人別活那麼久的感覺。

鍾清輝說，目前制度設計上，老農過六十五歲以上就可領老農津貼，不能再繳農民儲金，因此這個議題只跟青農有關，對老農來說是假議題，青農依儲金條例下，以後可仿勞工，自提一筆錢，另由農委會相對提撥一筆錢，做為未來退休用途。

不過他發現，目前農民儲金條例的設計，只可領到85歲，這種規畫，似是叫人別活太久的感覺。好的儲金制度，現行的應該是要活到老，領到老。現在的農民儲金的設計，過了85歲只能領老農津貼一筆，凸顯矛盾。