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農民退休儲金條例草例 屏東縣農會總幹事：樂觀其成

聯合報 / 記者陳弘逸潘欣中王慧瑛／連線即時報導
高雄、屏東是重要農業縣市，從農人口多。記者／劉學聖攝影
高雄、屏東是重要農業縣市，從農人口多。記者／劉學聖攝影

立法院經濟委員會今天審查農民退休儲金條例草案，在現行老農津貼每月7550元的基礎上，再仿照勞工退休金制度，讓農民可跟政府共同提繳退休儲金。屏東縣農會總幹事廖展毅說，農民退休儲金條例草案是好的方向，也樂觀其成。

廖也說，目前仍在審查階段，初步來看，雖然對農民有益，尤其是青農退休後的津貼比現行制度更完善，但仍有一個疑慮是，如果30歲的青農在務農期間轉換跑道，日後再度回歸農務，勞保是否還有延續性，更多細節仍待了解。

廖展毅指出，農民退休儲金條例草案，能確立農民退休制度的大方向，許多非青農，甚至是65歲以上的老農，仍持續務農情況下，補貼空間看似比青農還少， 也想了解審查過程中，是否有將老農補貼空間納入考量，才能讓制度更加完善。

民進黨高雄立委邱議瑩近日也透過官方line宣傳說，「農民退休儲金條例」草案在立法院經濟委員，15、16日兩天就要進行審議。「農民退休儲金條例」若順利三讀通過，未來農民退休制度有老農津貼加上農民退休儲金兩筆金額，若投保農保30年、年滿65歲，月領最多2.6萬元。

根據草案，農民跟政府可共同按月提繳至個人專戶，農民年滿65歲時，可依照個人專戶累積的本金、收益，按月請領退休儲金。目前老農津貼每月7550元，每四年依照消費者物價指數調整一次；退休金部分以提繳6%條件設算，40歲提繳25年的農民，加上老農津貼每月可請1.8萬元，30歲提繳35年的農民可月領2.6萬元。若這會期可順利通過，預計明年1月上路。

農委會統計，截至去年底為止，未滿65歲農保被保險人數約45萬人，其中年滿50歲約30萬人，未滿50歲約15萬3千人。農委會預估，第一年參加人數約6萬人，以農民選擇6%提繳比率設算，每月提繳1428元，政府也提繳1428元，第一年政府負擔10.2億元。

高雄、屏東是重要農業縣市，從農人口多。記者／劉學聖攝影
高雄、屏東是重要農業縣市，從農人口多。記者／劉學聖攝影
高雄、屏東是重要農業縣市，從農人口多。記者／劉學聖攝影
高雄、屏東是重要農業縣市，從農人口多。記者／劉學聖攝影
高雄、屏東是重要農業縣市，從農人口多。記者／劉學聖攝影
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農民 青農 老農津貼

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