高市經發局：有男女陪侍店家如未停業 最高開罰百萬

高雄市經發局今天給有男女陪侍的店家最後通碟，如查到未停業，最高會開罰百萬元。

中央流行疫情指揮中4月9日下令有男女陪侍的營業場所應停止營業，高雄市政府經發局、警察局和衛生局即啟動聯合稽查，也勸導店家暫時停止營業。但聯合稽查小組發現仍有零星店家關起招牌燈偷偷營業，今天因此發出最後通碟，如未依暫停營業，，違者將直接開罰，請業者務必自重。

經發局長伏和中說：「為全面防堵疫情，違者絕不手軟。」他表示，市長韓國瑜日前已指示經發局、警察局、衛生局全面清查酒家、舞廳、視聽歌唱等行業，不限是否有營業登記，只要一發現有男女陪侍而未停業者，將由衛生局依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」裁罰5萬至100萬元。

伏和中說，市府自9日起全面聯合稽查，請業者務必配合停止營業，至於一般店家也應落實相關防疫措施及加強環境清潔消毒，要求顧客配戴口罩並保持社交距離，民眾及業者如有防疫需求或相關問題，可撥打防疫專線07-7230250或疾病管制署防疫專線1922。