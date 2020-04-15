快訊

兒童口罩網購首日預購件數暴增5倍 臨櫃綁定人潮激增

共軍趁虛而入「以疫謀霸」 美中軍事對峙將全面升溫

高市經發局：有男女陪侍店家如未停業 最高開罰百萬

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市經發局今天給有男女陪侍的店家最後通碟，如查到未暫停營業，最高將開罰百萬元。圖／高雄市經發局提供
高雄市經發局今天給有男女陪侍的店家最後通碟，如查到未暫停營業，最高將開罰百萬元。圖／高雄市經發局提供

高雄市經發局今天給有男女陪侍的店家最後通碟，如查到未停業，最高會開罰百萬元。

中央流行疫情指揮中4月9日下令有男女陪侍的營業場所應停止營業，高雄市政府經發局、警察局和衛生局即啟動聯合稽查，也勸導店家暫時停止營業。但聯合稽查小組發現仍有零星店家關起招牌燈偷偷營業，今天因此發出最後通碟，如未依暫停營業，，違者將直接開罰，請業者務必自重。

經發局長伏和中說：「為全面防堵疫情，違者絕不手軟。」他表示，市長韓國瑜日前已指示經發局、警察局、衛生局全面清查酒家、舞廳、視聽歌唱等行業，不限是否有營業登記，只要一發現有男女陪侍而未停業者，將由衛生局依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」裁罰5萬至100萬元。

伏和中說，市府自9日起全面聯合稽查，請業者務必配合停止營業，至於一般店家也應落實相關防疫措施及加強環境清潔消毒，要求顧客配戴口罩並保持社交距離，民眾及業者如有防疫需求或相關問題，可撥打防疫專線07-7230250或疾病管制署防疫專線1922。

衛生局 警察 疫情

延伸閱讀

配合防疫！鎮瀾宮媽祖祝壽大典 首次讓信徒在廣場參拜

票房掉9成 桃園影城業者盼下令停業

獨／健保署加碼紓困 醫院只要開門看診就給去年同點值

KTV酒店女陪侍偷偷開 桃市鐵腕勒令2店停業

相關新聞

美濃農會：農民儲金對老農來說似個「假議題」

農民退休金制度預定明年元月1日上路，立院經委會刻正審查農民退休儲金條例草案。但傳出青農較有意願參加，老農則效益不大，高雄...

屏東現日暈 目擊者驚嘆！縣長也分享

好美的天文景觀！屏東13日中午出現罕見的日暈，縣長潘孟安在臉書分享照片，寫到「傳說中的日暈，大家有拍到嗎？就是這個光！！...

高雄青年CEO創業輔導機制 韓國瑜：助青年尋呂洞賓手指

高雄市青年局為提供青年創業者完善的創業輔導資源，設立「青年C.E.O.創業輔導機制」，成立青年導師顧問團，邀集近70位產...

高市經發局：有男女陪侍店家如未停業 最高開罰百萬

高雄市經發局今天給有男女陪侍的店家最後通碟，如查到未停業，最高會開罰百萬元。

農民退休儲金條例草例 屏東縣農會總幹事：樂觀其成

立法院經濟委員會今天審查農民退休儲金條例草案，在現行老農津貼每月7550元的基礎上，再仿照勞工退休金制度，讓農民可跟政府...

連黃明志也被出征 韓國瑜：不要恨屋及烏

高雄市長韓國瑜今在臉書PO影片暢談心聲，他說，市府在衝刺過程，有一股力量始終在唱衰高雄，2個月前他提出要有收置從國外回來...

水庫路及大莊路拓寬 往崗山之眼、阿公店水庫更便捷

從高雄岡山區通往崗山之眼及阿公店水庫的必經道路大莊路及水庫路，以往因為路幅狹窄讓用路人會車險象環生，立委邱志偉等人協助爭...

偏鄉診所苦等配發防疫物資 她打開隔離衣卻「不敢穿」

新冠疫情爆發以來，擔任守護疫情第一道防線的基層醫療診所，資源仍不足，一名基層診所的李姓護理師在臉書po文指出日前收到3件...

買回便當體溫量出40度 別慌！可能是太陽惹的禍

為了防疫，許多機關、車站啟用紅外線體溫量測儀為進入場域的民眾量體溫，有發燒現象的會被阻在門外。高雄市議會大門口也啟用紅外...

被抹黑攻擊 韓國瑜：像格列佛被小人綁起來

高雄市長韓國瑜今在臉書PO影片暢談心聲，對市政遭不實言論攻擊，心情是否受影響，他說，就像格列佛遊記，被一堆小人綁起來不能...

議會延會 韓國瑜：心向人民重視健康、向權力重視罷免

高雄市議會延後開會，高雄市長韓國瑜今在臉書上說，議會所有決定，市府遵照辦理，但有個說法值得參考，就是「你的心如果是放在人...

憂毛小孩得新冠肺炎 動保處籲飼主免緊張

香港、比利時寵物犬貓傳出感染新冠病毒後，美國一處動物園（Bronx Zoo）內所飼養的老虎也確診感染新冠病毒，引起許多民...

熱門新聞

再增量！竹市兒童口罩16日起3倍量販售

高雄岡山名醫劉光雄辭世 一代法醫令人感念

台東超級「搞笑」的防疫宣導 網友笑翻了！

前立委主任棄政從商 汐止市場賣健康滷味

影／基隆廟口夜市擬改全外帶禁內用？攤商反彈急喊停

葉匡時和美女拍婚紗照 原來為行銷高雄觀光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。