連黃明志也被出征 韓國瑜：不要恨屋及烏

高雄市長韓國瑜今在臉書PO影片暢談心聲，他說，市府在衝刺過程，有一股力量始終在唱衰高雄，2個月前他提出要有收置從國外回來者的處所，被罵希特勒集中營，他戴口罩被說怕死，連大馬歌手黃明志幫高雄宣傳也被出征，他所有市政工作只有4個字「問心無愧」。

韓國瑜今在臉書說，身為全台灣最被用「顯微鏡」檢視的縣市首長，很多關於他的消息，網路上、媒體上傳得沸沸揚揚、風風雨雨，這次他決定親自回覆。

韓國瑜在臉書上PO一則影片暢談關於高雄市的防疫進度、議會開議的時程、黃明志的創作、Ubike的爭議及一些對他與高雄市的謠言與中傷。

韓國瑜說，市府在衝刺過程，有一股力量始終在唱衰高雄，對城市傷害巨大。不實謠言抹黑中傷，隨著總統大選結束，本來就應該結束，但仍繼續抹黑攻擊，「像防疫，今天我們社區感染是零，大家投入這麼多工作，他還要指責我」。

韓國瑜說，他在2個多月前就提出需要一個大型的收置場所，像歐美很多年輕人回來，住在大樓，鄰居害怕、家人也擔心，應有規畫舒適的大型場所可住14天度過居家隔離、檢疫，但現在沒有，第一線里幹事、醫護人員壓力都很大，穿防護衣去，怕鄰居會恐慌社區發生什麼事，但不穿，回家怕感染家人，所以他2個半月前提出這個想法，「就有人攻擊我用希特勒集中營，這不是很無聊嗎？」

他說，他首先提出要戴口罩，就說韓國瑜怕死、沒有用。推公共自行車升級由YouBike取得標案也被批評；大馬歌手黃明志為高雄創作「出去走走」大獲好評，仍是被出征等，「有一句成語叫愛屋及烏，希望大家不要恨屋及烏」。

韓國瑜說，黃明志是才子、鬼才，一個「飄向北方」點閱率有1億6千萬，市府當初希望有人來宣傳高雄，所有標案完全合法「我們也不認識黃明志，還要把我的家人講進來，說是介紹的，完全胡說八道」。

他說，黃明志今天幫了高雄、明天幫了台北、後天幫了台南，對一個藝術工作者來說，就是他的工作，如果他做得很好，給他一點掌聲，不要因為政黨、意識形態，這樣非常無聊，且不會讓台灣社會向上提升，只是讓大家愈來愈不愉快。

他並強調，高雄市是欣欣向榮往前衝的，雙語教育、照顧青創、照顧未婚媽媽、路平重鋪454條路、拆6陸橋、清水溝3千公里、換智慧路燈、滿天星計畫等，希望大家擦亮眼睛看高雄是否欣欣向榮，「我講的還不到我們做的十分之一」。

他並指過去特別注意弱勢族群、低收入戶、身心障礙等，但現在因疫情影響，很多藝術、文化工作者收入減少，所以最近對這一部分要開始加強，協助他們共度困難。