水庫路及大莊路拓寬 往崗山之眼、阿公店水庫更便捷

從高雄岡山區通往崗山之眼及阿公店水庫的必經道路大莊路及水庫路，以往因為路幅狹窄讓用路人會車險象環生，立委邱志偉等人協助爭取預算，讓原本6公尺寬的路幅增加一倍到12公尺寬，近期拓寬工程即將完工，車輛往來將更安全。

大莊路及水庫路連接高28及高29線，在崗山之眼完工後，湧進許多車輛通行，加上假日期間原本就有許多民眾到阿公店水庫踏青、運動，讓僅有6公尺寬路幅的道路顯得侷促，路幅不足車輛會車危險，民眾也期盼能儘速拓寬，讓車輛往來更安全。

邱志偉多次到場會勘，爭取公路總局補助92萬的先期規畫及可行性評估，全長2.1公里的道路拓寬徵收及施工費用總經費為2.3億元，並爭取前瞻計畫補助經費，前年啟動設計作業，工程即將在4月底完工通車。

邱也肯定，高雄市政府工務局如期如質、克服萬難完成工程，平整的道路將讓用路民眾感受施工團隊的用心。

崗山之眼完工啟用後，近2年吸引超過百萬人次的旅客前往，附近的阿公店水庫、小崗山登山步道、森林公園等，假日時遊客也很多，已經形成北高雄的重要觀光據點，聯外的交通更顯得重要，在水庫路及大莊路拓寬完成後，車輛往來更安全便利，也打通小崗山風景區的任督二脈。