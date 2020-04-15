偏鄉診所苦等配發防疫物資 她打開隔離衣卻「不敢穿」

新冠疫情爆發以來，擔任守護疫情第一道防線的基層醫療診所，資源仍不足，一名基層診所的李姓護理師在臉書po文指出日前收到3件隔離衣，但一打開卻發現是中國大陸製，且材料很薄，後脖部還有裂縫不是全部密合，李直言「不敢穿」，質疑是不是偏鄉甚至基層診所配發下來的防疫資源是次等的。

台南市衛生局表示，之前有醫院反映隔離衣材質似乎和以往不同，有詢問衛福部答覆是向美國採購的，每個國家產出隔離衣可能有所不同，但都是符合國家檢驗標準，衛福部不可能採購不符合規格的隔離衣，第一次接獲診所反映隔離衣問題，目前防疫物資都是中央統一分配，台南市有1千多家診所，透過醫師公會依規定的數量分配給會員診所，若有問題可向公會或衛生局反映，再反映給衛福部。

李姓護理師和先生陳姓醫師在山區開業服務23年，她說，診所至今只配到一個面罩，每天4.5片口罩（不知是怎麼算的），還有前幾天配到3件隔離衣，打開包裝後看到隔離衣覺得怪怪的，和以前在大醫院服務時穿的不一樣，也有其他醫護人員反映隔離衣的問題，她希望不是因為偏鄉或基層醫療就分配到品質次等的。

李姓護理師曾經歷SARS，認為目前獲得的資源雖不足但已好很多，但配給的口罩必須每天到台南市醫師公會領取，對偏鄉山區診所都很困擾，後來就「自立自強團結」，請藥廠業務每天協助去領取後，要送藥到山區時順道送來口罩，但李認為口罩數量是不夠的，以前是一診一個口罩，現在一個口罩都要用一天，早上門診戴著講話都是口水，但下午的門診還是要繼續用，現在都靠著庫存及親友支援。

隨著返國潮多，確診案例越來越多，李說，身處在偏鄉山區壓力更大，因為山區很多外配可能返鄉，還有寺廟也不知都來什麼人？看診時都是戰戰兢兢，且可能民眾不敢到大醫院，現在的門診量反而增加，之前遇到一位自述失去味覺又有發燒症狀，立即請他轉診到大醫院檢篩。