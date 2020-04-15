屏東現日暈 目擊者驚嘆！縣長也分享

好美的天文景觀！屏東13日中午出現罕見的日暈，縣長潘孟安在臉書分享照片，寫到「傳說中的日暈，大家有拍到嗎？就是這個光！！！」從屏東到恒春，都有不少人拍到美麗日暈照，網路討論熱烈。

13日中午左右，不少屏東民眾發現這一日暈奇景，許多人拿手機對天空猛拍，留下這美麗的畫面。

中央氣象局恆春氣象站主任薛全義說，13日在屏南地區出現的日暈現象很少見，是冷氣團過境，太陽光經過淡淡的高雲族（卷雲或卷層雲為冰晶雲）折射及反射造成；暈又分大小暈，相對22度的小暈者為46度大暈，小暈是以發光體為圓心，半徑為22度內圈呈淡紅色，外圈偶爾為紫色或白色的光環，當天是小暈，角半徑46度大暈更少見。