慶祝防疫零確診 高雄漢來亮燈變笑臉

國內新冠肺炎昨天「無確診」，為慶祝這道佳音，高雄漢來大飯店特地把晚間大樓外的愛心圖案點燈變成開心笑臉，透過港都夜空新亮點為防疫英雄致敬。活動將持續到6月底。

漢來大飯店營運總處陳素娟總監表示，未來會視狀況變換不同的圖案，希望在苦悶的疫期間帶來溫暖和新鮮感，請消費者拭目以待，更歡迎民眾拍照分享，把愛傳出去。

漢來大飯店自清明連假後，每晚利用42間無人入住的房間，從晚上7時至9時排出愛心燈號，為民眾打氣並向防疫英雄致敬，一週以來成為港都夜空新亮點。

五星級的漢來大飯店位於前金區成功一路上，距離高雄港不遠，由於樓高186公尺，俯瞰大高雄全景，愛心圖案引來網友紛紛臉書打卡。

網友認為，清明連假人潮湧入景點引發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情緊張，連假過後大家都繃緊神經勤洗手、戴口罩嚴陣以待，不免心情有些沉重；昨天「零確診」的好消息，無異是給大家打了一針強心劑，也讓大家更有勇氣迎接挑戰。

中央流行疫情指揮中心每天下午2時的記者會，總是牽動民眾關注。睽違36天漫長疫況，國內昨天終於傳出「零確診」的好消息，高雄漢來大飯店為慶祝這道佳音，晚間特地把大樓外的愛心圖案變成開心笑臉。